04. Tag im 2025er Countdown: Dieses Mal „Kraven – The Hunter“ für 4,99 Euro mitnehmen

Nachdem sich Apple gestern für einen Oscargewinner entschied, sollen heute Fans des Marvel Cinematic Universe auf ihre Kosten kommen.

04. Tag im 2025er Countdown

Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson) hat sich aus seiner Kindheit in Russland eigentlich nur eine Sache bewahrt: seine Liebe zur Natur und den Tieren. Tiere sind ihm näher als so mancher Mensch. Die Gründe dafür liegen weit zurück in seiner Kindheit. Denn damals litt Sergei besonders unter seinem kaltherzigen Vater Nikolai (Russell Crowe). Der hatte nur wenig für seinen eigenen Sohn übrig und ließ ihn skrupellos wissen und spüren, dass er ganz klar Sergeis Halbbruder Dmitri (Fred Hechinger) bevorzugte. Also zog sich Sergei immer weiter von den Menschen zurück und sah seine Aufgabe im Beschützen von Natur und Tieren. Nicht einmal Sergei nennt er sich mittlerweile noch. Bekannt ist er als Kraven the Hunter. Und die Tiere scheinen nicht nur Kravens Freunde zu sein, sondern auch seinen Befehlen zu folgen. Diese besondere Verbindung wird schließlich auf die Probe gestellt, als Dmitri wieder auftaucht…

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung.