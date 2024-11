Home iPhone Gurmans Glaskugel: iOS 18.2 erscheint etwas früher

Mark Gurman ist in der Regel so gut informiert, dass seine Vorhersagen einem Blick in die Glaskugel gleichen. Nun will er herausgefunden haben, dass Apples nächstes großes iOS 18-Update etwas früher als geplant erscheinen soll. iOS 18.2 soll Verbesserungen bei Apple Intelligence und die Integration von ChatGPT mit sich bringen.

Normalerweise erwarten wir die zweite Punktversion eines iOS-Update-Zyklus nicht vor Mitte Dezember. Bei iOS 18 wird es sich aber anders verhalten, ist sich Mark Gurman von Bloomberg sicher. In seinem wöchentlichen Newsletter schreibt er, dass iOS 18.2 bereits um den 2. Dezember herum erscheinen soll.

Intelligence: Apple will schnell nachlegen

Erst mit iOS 18.1 hat Apple seine großen Ankündigungen um Apple Intelligence zumindest teilweise umgesetzt. Allerdings fehlen noch einige Funktionen wie die Integration von ChatGPT. Mit iOS 18.2 will Apple diese nachliefern, wie aus der aktuellen Beta-Software hervorgeht. Anscheinend ist Apple damit früher fertig, als geplant, weshalb das nächste Software-Update für das iPhone nur noch einen Monat entfernt ist.

Wer Apple Intelligence in Deutschland nutzen will, muss sich noch etwas gedulden. Zwar gibt es bereits erste Funktionen unter macOS 15.1 auf dem Mac, iOS wird hierzulande aber erst im April 2025 mit Apple Intelligence ausgestattet, wie Apfelpage berichtete.

