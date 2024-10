Home Betriebssystem macOS Sequoia 15.1 ist da und bringt Apple Intelligence auch für EU-Nutzer

Apple hat heute auch macOS Sequoia 15.1 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Version kann ab sofort geladen und installiert werden. macOS Sequoia 15.1 bringt als größte Neuerung Apple Intelligence und zwar auch in Europa, aber nur auf Englisch.

Apple hat heute Nachmittag zu ungewohnt früher Stunde die neuen Updates seiner Systeme vorgestellt. macOS Sequoia 15.1 ist ab sofort für alle Anwender verfügbar. Das Update beinhaltet als größte Neuerung Apple Intelligence in der ersten Ausbaustufe.

Wer Apples KI ausprobieren will, kann das nun tun

Anders als am iPhone und iPad, ist Apple Intelligence am Mac auch schon jetzt in der EU verfügbar, dafür muss die Siri-Sprache aber auf US-Englisch eingestellt sein, denn Apple Intelligence läuft bis auf weiteres nur auf Englisch.

Zunächst sind die Schreibhilfen in den meisten Apps, in denen Texte verfasst werden können, verfügbar. Mit ihnen lässt sich die Tonalität eines Textes verändern, auch kann der Nutzer sich Verbesserungen von Grammatik und Ausdruck vorschlagen lassen.

Daneben hat Siri ein neues Design und etwas mehr Kontextfähigkeiten erhalten, die Assistentin soll nun etwa auf Fragen und Antworten aus früheren Gesprächsabschnitten zurückgreifen können und verfügt nun – wieso auch immer erst jetzt – über ein umfangreiches Faktenwissen zu zahlreichen Apple-Produkten.

Bitte installiert macOS Sequoia 15.1 nicht, ohne zuvor ein Backup zu Erstelen, vor allem dann, wenn ihr noch von macOS 14 kommt.

