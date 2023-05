Neue Modelle im Trade-In-Programm: WWDC dürfte neue Macs bringen

Apple wird auf der WWDC 2023 neue MacBooks vorstellen, zumindest aber ein neues Modell. Dafür spreche auch, dass am Tag der Keynote drei neue Mac-Modelle von Apple in Zahlung genommen werden. Erwartet wird ein neues MacBook Air, das größer ausfallen soll.

Von Apple wird erwartet, dass das Unternehmen schon in wenigen Tagen neue Mac-Modelle vorstellen wird – zumindest aber ein neues Modell. Dafür spreche auch, dass Apple bald drei weitere Modelle in sein Trade-in-Programm aufnehmen wird, so heute Mark Gurman von Bloomberg.

Apple will start accepting trade-ins of the Mac Studio, 13-inch M2 MacBook Air and 13-inch M2 MacBook Pro on June 5th, the same day as WWDC. Read into that as you will. I’m expecting new Macs at WWDC. https://t.co/Y7SL6sOA4o

— Mark Gurman (@markgurman) May 27, 2023