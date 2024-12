Großes iOS 18.2 im Anflug: Release Candidate bereits heute?

Das nächste große Punktupdate für iOS 18 ist im Anflug. Mark Gurman von Bloomberg erwartet den finalen Release Candidate bereits heute. Das wäre gleichbedeutend mit einer Veröffentlichung der finalen Version in spätestens einer Woche.

iOS 18.2 steht in den Startlöchern. Das zweite Punkt-Update für iOS 18 bringt einige spannende Neuerungen mit sich, wie wir in den letzten Wochen berichteten. Mark Gurman geht davon aus, dass wir heute den RC der Software sehen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die finale Version dann nur noch eine Frage von wenigen Tagen ist.

I expect the iOS 18.2 Release Candidate to arrive as early as tomorrow.

— Mark Gurman (@markgurman) December 2, 2024