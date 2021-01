Home Apple Quick-Deal: MagSafe Duo bei Amazon günstiger!

Es ist nun schon Abend, doch soeben fiel uns noch ein Deal ins Auge, welchen wir euch auf gar keinen Fall unterschlagen wollen. Auch wenn es zu diesem Produkt bei uns in der Redaktion zwei eindeutige Meinungen gibt – der Valentin ist ganz begeistert, der Lukas, der Roman und meine Wenigkeit sind nicht ganz so begeistert.

MagSafe Duo deutlich reduziert

Auch wenn auf der gerade stattfindenden CES 2021 in Las Vegas das Thema MagSafe ordentlich an Fahrt aufnimmt, Apples eigene Lösung bleibt in der Art und Weise erstmal einzigartig. Das ist auch der Preis von 149€ (19% MwSt. lassen grüßen), heute liegt das Produkt bei knapp 122€ – ihr spart somit gut 27€

Ihr müsst vermutlich schnell sein, da Amazon das gute Ding nicht lange reduzieren wird. Falls ihr übrigens ein Netzteil braucht, findet man auch das bei Amazon. Das hier angebotene Netzteil bekommt man derzeit 15% günstiger, dazu den entsprechenden Rabattcode direkt auf der Produktwebseite anklicken:

Habt ihr Interesse?

