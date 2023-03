Home Apple Große Schäden: Feuer vernichtet Fabrik von Apple-Zulieferer zur Hälfte

Apples Bemühungen, die Fertigung Schritt für Schritt aus China abzuziehen, nehmen zwar Fahrt auf, doch der Weg ist steinig. Zuletzt haben Apples Pläne einen herben Rückschlag erlitten. Eine Fabrik zur Fertigung von Zubehör ist in Flammen aufgegangen. Das dürfte nicht ohne Auswirkungen auf Apples Zeitpläne bleiben.

Apple strebt nach mehr Produktionsunabhängigkeit von China. Indien soll die Rolle des aktuell noch wichtigsten Fertigerlandes zumindest in Teilen übernehmen. Der Weg dahin ist aber schwierig und steinig und Rückschläge bleiben nicht aus. So ist zuletzt eine Fabrik in Indien in Flammen aufgegangen, wie Agenturen berichtet hatten. Sie wurde vom Fertiger Foxlink errichtet, einer Beteiligung von Cheng Uei Precision Industry aus Taiwan. Auch Verbindungen zum weltweit größten Auftragsfertiger Foxconn, ebenfalls aus Taiwan, bestehen.

Hälfte der Produktionsanlagen zerstört

Rund die Hälfte aller Maschinen wurde bei dem Feuer vernichtet, das zum Glück weder Verletzte, noch Opfer forderte. Die Anlage im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh ist durch das Feuer teilweise eingestürzt, heißt es. In dem Werk wurden unter anderem Lightning-Kabel gefertigt. Ob diese bald knapp werden, ist aber fraglich.

Apple fasst neben Indien auch Vietnam als Standort für die Produktion seiner Produkte ins Auge, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Dort entstehen inzwischen nicht nur AirPods, sondern auch Kontingente der Apple Watch und des MacBooks. Es wird aber sicher Jahrzehnte dauern, bis man auf China notfalls auch verzichten könnte.

