Gratis: Apple TV+ drei Monate kostenlos am LG-Smart TV schauen

Aktuell kündigt Apple TV+ nahezu jeden tag diverse Neuzugänge für die kommenden Wochen an und damit rückt der Streamingdienst wieder in den Fokus. Wer sich unschlüssig ist und einen halbwegs aktuellen Fernseher von LG sein Eigen nennt, der kann drei Monate kostenfrei bei Apple TV+ reinschnuppern.

Apple TV+ für drei Monate kostenfrei abonnieren

Apple TV+ ist mit einer jeweils eigenständigen App auf nahezu allen relevanten TV-Herstellern verfügbar und dementsprechend auch bei LG. Wer den Dienst aktuell nicht abonniert hat, darf sich über ein nettes Goodie freuen. Wer Apple TV+ über die Applikation auf dem LG-Fernseher abonniert, bekommt den Service für drei Monate kostenfrei angeboten.

Fernseher ab 2018 sind qualifiziert

Ihr müsst dabei nicht direkt in den nächsten Mediamarkt laufen. Wie LG auf einer entsprechenden Sonderseite schreibt, sind Modelle ab dem Baujahr 2018 (4K, 8K oder Modellreihen StandbyME sowie StandByME Go zugehörig sein) dafür qualifiziert. Das Angebot ist bis einschließlich 30. April 2024 verfügbar. LG schreibt auf seiner Infoseite zwar auch, dass das Angebot nur für neue Abonnenten von Apple TV+ gilt. Grundsätzlich sollen auch ehemalige Bestandskunden von Apple TV+ davon profitieren können. Wer diese Aktion von LG im September 2023 schon einmal in Anspruch genommen hat, ist allerdings ausgeschlossen.

