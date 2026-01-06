Govee stellt seine Neuheiten zur CES 2026 vor: Das müsst ihr wissen

Die CES 2026 in Las Vegas hat nun ihre Pforten offiziell geöffnet und wir werden natürlich einige Dinge für euch aufbereiten. Den Anfang machen wir mit Govee, denn der Hersteller hat einige spannende Neuheiten. Dazu zählt auch eine neue Partnerschaft mit Samsung bzw SmartThings.

Neue smarte Beleuchtung mit KI und Tagesanpassung

Mit der neuen Produktgeneration bringt Govee mehrere technologische Weiterentwicklungen an den Start. Dazu gehört das verbesserte LuminBlend+ Farbsystem, das eine noch präzisere und gleichmäßigere Farbmischung ermöglichen soll. Ebenfalls neu ist der AI Lighting Bot 2.0, der mithilfe künstlicher Intelligenz dynamische, emotionalere Lichtszenerien erzeugt. Ergänzt wird das Ganze durch DaySync, ein adaptives System, das die Lichtstimmung automatisch an Tageszeit und Umgebung anpasst.

Die Govee Deckenleuchte Ultra richtet sich an Nutzer mit höherem Anspruch an Individualisierung. Sie verfügt laut Hersteller über eine 616-Pixel-LED-Matrix, mit der sich Farben, Muster und Animationen darstellen lassen. Diese können entweder von der KI generiert oder manuell in der App gestaltet werden. Technisch bietet die Leuchte bis zu 5.000 Lumen Helligkeit, einen CRI von 95 sowie ein einstellbares Weißlicht zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin.

Die Govee Stehleuchte 3 deckt einen erweiterten Farbtemperaturbereich von 1.000 bis 10.000 Kelvin ab und setzt stark auf KI-gestützte Personalisierung. In Kombination mit AI Lighting Bot 2.0 und DaySync lassen sich zeitabhängige, dynamische Lichtstimmungen für unterschiedliche Nutzungsszenarien realisieren.

Mit der Govee Sky Deckenleuchte verfolgt der Hersteller einen atmosphärischen Ansatz: Speziell entwickelte LEDs und eine architektonische Farbverlaufsbeleuchtung sollen ein möglichst natürliches Himmellicht simulieren und so für eine besonders ruhige und immersive Raumwirkung sorgen.

Partnerschaft mit Samsung SmartThings

Parallel zur Hardware kündigt Govee eine Kooperation mit Samsung SmartThings an. Künftig sollen ausgewählte Govee-Produkte direkt in das Smart-Home-Ökosystem von Samsung eingebunden werden. Nutzer profitieren damit von erweiterten Automationen und einer tieferen Integration in bestehende SmartThings-Setups. Zusätzlich unterstützen die neuen Produkte Matter und sind damit auch mit Apple HomeKit sowie Google Home kompatibel.

Preise und Verfügbarkeit

Konkrete Informationen zu Preisen oder einem genauen Verkaufsstart stehen derzeit noch aus. Govee spricht lediglich von einer Markteinführung im Laufe des Jahres 2026. Auch Details zum Start der SmartThings-Integration sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.