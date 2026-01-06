Kamera-App VSCO Capture beherrscht in Version 2 nun auch Videoaufnahmen

Langjährigen iPhone-Nutzern ist VCSO auf jeden Fall ein Begriff, seit dem vergangenen Sommer gibt es auch eine eigenständige Kamera-App. Nun wird diese in Version 2 entscheidend erweitert.

Update 2.0 bringt Videoaufnahmen

Mit dem Update auf Version 2.0, das kurz darauf durch Version 2.0.1 ergänzt wurde, zieht VSCO eine der meistgewünschten Funktionen nach: Videoaufnahmen direkt aus der App. Damit entwickelt sich VSCO Capture von einer reinen Foto-App hin zu einer einfachen Kamera-Lösung für Fotos und Videos. Auch bei Videoaufnahmen stehen mehr als 50 Effekt-Vorlagen als Live-Filter zur Verfügung. Nutzer der App können den gewünschten Look bereits vor der Aufnahme auswählen und die Wirkung in Echtzeit beurteilen.

Technische Optionen überschaubar

Die Videofunktionen bleiben dabei bewusst übersichtlich und schöpfen die Möglichkeiten moderner iPhones nicht vollständig aus. Zur Auswahl stehen somit:

Videoformate: HEVC und H.264

HEVC und H.264 Auflösungen: 720p und 1080p

720p und 1080p Bildraten: 24 fps und 30 fps

VSCO selbst bewirbt das Update damit, dass sich Fotos und Videos mit weltbekannten Presets aufnehmen lassen – von klassischen Filmlooks bis hin zu modernen, von der Community inspirierten Stilen.

Kostenlos im App Store

Das Update steht allen Nutzer:innen kostenfrei zur Verfügung. VSCO Capture kann weiterhin gratis aus dem iOS App Store geladen werden. Voraussetzung für die Nutzung ist ein VSCO-Account, zusätzliche In-App-Käufe sind für die neuen Video-Funktionen nicht erforderlich.

-> VSCO Capture laden (Affiliate-Link)

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!