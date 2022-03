Home Apps Google Übersetzer: Update bringt neues iOS-Widget

Es ist ein Treppenwitz, dass Googles Services und Apps auf einem iPhone nicht nur schicker aussehen, sondern oftmals auch besser laufen. In Kombination mit der Leistungsfähigkeit der App werden Google-Apps auf iPhone und iPad gerne genutzt. Und ein Update für Google Translate lässt aufhorchen.

Das Update von Google Übersetzer auf Version 6.31.0 bringt ein neugestaltetes Widget mit, das sich vorwiegend an iPad-User wendet. Statt der bisherigen zwei angezeigten Dateien werden nun bis zu acht kontentbasierte Dateien in dem XL-Widget dargestellt. Es bietet zudem verschiedene Schnellzugriffe an. Neben dem Zugriff für die Kamera für visuelle Übersetzungen gibt es auch ein Suchfeld für die Tastatureingabe.

Das Update steht ab sofort im iOS App Store zur Verfügung und kann kostenfrei geladen werden. In den kommenden Wochen soll auch ein Update für Google Chat erscheinen.

Im Konversationsmodus erkennt die App zudem automatisch, welche Sprache gerade gesprochen wird. So können Sie sich sogar mit anderen Person recht flüssig unterhalten, deren Sprache Sie nicht sprechen. Prinzipiell bietet Apple mit der Translate-App, nativ in iOS 15 integriert, etwas Vergleichbares an. Leider muss man festhalten, dass das Pendant von Google doch zuverlässigere Ergebnisse liefert.

