Google Maps bekommt Innenraumnavigation und soll die Umwelt schonen

Google Maps soll die Nutzer ab diesem Jahr noch auch sicher durch Innenräume geleiten und ihnen etwa helfen, die richtige Rolltreppe in einem Einkaufszentrum zu erwischen. Auch soll die Kartenanwendung von Google für eine umweltschonendere Verkehrsführung sorgen. Google Maps ist der Karten-App von Apple bereits länger stets ein Stück voraus.

Google hat einige tiefgreifende Neuerungen für seine Kartenanwendung Google Maps angekündigt. Diese soll die Nutzer in Zukunft auch durch Innenräume lotsen. Hier soll die Funktion Live View zur Anwendung kommen, die auf eine Vielzahl zusammengefügter Bilder aus Google Street-View setzt, um Nutzer immer in die richtige Richtung zu schicken. Mit Hilfe der von Google eingesetzten Technik namens Global Localization sollen Nutzern in Zukunft auch in Einkaufszentren, Bahnhöfen oder Flughäfen ihre Ziele mittels von AR gewiesen werden, sodass sie immer ihr richtiges Gleis oder die richtige Rolltreppe erwischen. Natürlich benötigt Google Maps hierzu präzise Daten aus den Innenräumen, zunächst werden Lokalitäten in einigen wenigen europäischen Städten wie Zürich den neuen Funktionsumfang bieten, daneben wird es Nutzern in Tokyo, sowie Metropolen in den USA wie Los Angeles, Seattle, Chicago oder San Francisco möglich sein, Google Maps mit Live View in Innenräumen zu verwenden.

Ob und wann eine signifikante Zahl von Gebäuden in Deutschland entsprechende Daten bereitstellen werden, ist offen.

Start der neuen Funktionen noch in diesem Jahr

Neben der Navigation per AR in Innenräumen, soll Google Maps auch verstärkt zum Umweltschutz beitragen. Hierzu sollen Nutzern immer die Verkehrsführung mit dem geringsten Spritverbrauch angezeigt werden, was wiederum die Umwelt schont. So werden etwa weniger staubelastete Strecken gewählt und es wird das Gefälle der Straße mit einbezogen. Die hierfür benötigten Daten liefert eine US-Regierungsbehörde, die dem amerikanischen Energieministerium nachgeordnet ist. Das neue Feature wird zunächst nur in den USA angeboten werden.

Alle Details zu den ausschließlich auf AI basierenden Neuerungen in Google Maps, die noch in diesem Jahr Schritt für Schritt für iOS und Android eingeführt werden sollen, liefert ein entsprechender Blog-Eintrag der Entwickler bei Google.

