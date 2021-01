Home Sonstiges Google droht australischer Regierung: Können euch die Suche abschalten

Der Streit zwischen Google und der australischen Regierung eskaliert mehr und mehr: Zuletzt drohte Google dem Land frei heraus, seinen Bürgern die Websuche abzuschalten – ein Schritt, der womöglich auf den Suchgiganten zurückfallen könnte.

Es begann wie viele Konflikte zwischen großen Konzernen und der Politik, die versucht, verschiedene widerstreitende Interessen von Wirtschaftszweigen so gut wie möglich unter einen Hut zu bekommen. Die australische Regierung arbeitet seit längerem an einem Gesetz, das die Verlagslandschaft des Landes an den Einnahmen der Google-Suche teilhaben lassen soll. Diese sollen von Google für die Inhalte bezahlt werden, die die Suchmaschine aus ihren Publikationen abgreift und als Vorschau in der Suche anzeigt.

Das Problem hier: Der Nutzer profitiert zwar durch einen schnelleren Zugriff auf Informationen in kompakter Form, daneben profitiert Google, die Verlage und damit auch deren Beschäftigte, die die eigentliche Wertschöpfung leisten, sind aber die Verlierer dieser Gleichung. Hierüber geriet Google schon mit Behörden diverser Länder auch in Europa heftig aneinander.

Google könnte Australiern die Suche abschalten

Das Gesetz ist Google indes zu ungenau formuliert, da etwa auch Links als potenziell lizenzpflichtig gelten. Die Regierung hatte zwar bereits Kompromissbereitschaft signalisiert und war Google entgegengekommen, das reichte dem Konzern aber nicht und er lässt jetzt die Muskeln spielen. Als letzte Konsequenz könne die Suche für Australien auch abgeschaltet werden, erklärte der zuständige Manager von Google Mel Silva.

Facebook, von dem neuen Gesetz ebenso betroffen, zog umgehend nach und drohte mit Rückzug vom Kontinent. Begreiflicherweise rief dieser Vorstoß der Tech-Giganten eine harsche Reaktion der australischen Regierung hervor. Ob sich die Drohung als strategisch klug erweist, ist indes fraglich. Allzu deutlich weist sie auf die vielerorts marktbeherrschende Dominanz Googles und Facebooks hin und könnte als guter Grund gesehen werden, deutlich regulatorisch tätig zu werden. Ohnehin werden aktuell in vielen Ländern Pläne zur Zerschlagung der größten Tech-Konzerne gewälzt, nicht zuletzt im Mutterland USA.

