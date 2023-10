Home Apps Goodnotes 6.2.0 ist erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Oktober 2023 um 08:42 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Wer viele Notizen in der Schule oder im Studium anlegen muss, der griff in der Vergangenheit gerne auf Goodnotes zurück. Im Sommer gab es mit einem Version 6 ein großes Update, der Vorgänger wird aktuell noch gepflegt und hierfür liegt nun ein Update an.

Goodnotes 6.2.0 ist da

Goodnotes hat mit Version 6 das Trendthema K.I. eingeführt und zudem auf ein Abo-Modell umgestellt, Apfelpage berichtete. Mit dem Update auf Version 6.2.0 ist nun das erste größere Update erschienen und liefert zudem auch noch eine Aktualisierung für Goodnotes 5 aus:

GoodNotes 5 und Goodnotes 6

Interne Links hinzugefügt (nur in Goodnotes 6 bearbeitbar)

Verbesserter Import von Elementen aus Shop und Marketplace

Nur Goodnotes 6

Eyedropper hinzugefügt

Synthetisierte Handschrift wird nicht mehr oben angezeigt

Problem behoben, bei dem die Anordnungsfunktion für Elemente manchmal nicht funktionierte

Text blinkt nicht mehr, wenn zum ersten Mal außerhalb der Seite getippt wird

Problem behoben, bei dem die Eingabezeile nicht automatisch nach oben über die Tastatur verschoben wird

Update steht ab sofort bereit

Nach wie vor lässt sich Goodnotes kostenfrei laden, wer jedoch Version 6 nutzen möchte, muss ins Abo-Modell wechseln. Das Update lässt sich ab sofort für macOS, iOS und iPadOS im jeweiligen App Store laden.

