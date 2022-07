Home Sonstiges Gmail: Neue integrierte Ansicht kombiniert Mail-Funktion mit Chat, Spaces und Meet

Bereits im Januar hatte Google eine integrierte Gmail-Ansicht angekündigt. Diese ermöglicht es, die Funktionen von Gmail, Chat, Spaces und Meet in einer Ansicht anzuzeigen. Nach einer Testphase kann diese nun von allen Nutzerinnen und Nutzern verwendet werden.

Nachdem Google im Januar angekündigt hatte, dass es an einer integrierten Gmail-Ansicht arbeite, begann zunächst eine Testphase. Bei dieser hätten vereinzelte Nutzerinnen und Nutzer diese Funktion ausprobieren können und viel konstruktives Feedback an Google gesendet, was wiederum ebenfalls in die Entwicklung miteingeflossen sei.

Seit Mittwoch wird die Funktion laut Google nach und nach für alle Nutzerinnen und Nutzer freigeschaltet, die das Chat-Feature aktiviert haben. Anschließend werden diese Zugriff zu einer Ansicht haben, die es erlaubt, unkompliziert zwischen den einzelnen Anwendungen Gmail, Chat, Spaces und Meet zu wechseln und die zudem modifiziert werden kann.

Apps können hinzugefügt oder entfernt werden

Mithilfe der Schnelleinstellungen können die Apps ausgewählt werden, die in dieser Ansicht angezeigt werden sollen und die restlichen Apps entfernt werden. Darüber hinaus werden Systemlabels nun separat von jenen angezeigt, die Nutzerinnen und Nutzer selbst erstellt haben. Bezüglich der Chat-Funktion werden nun Ausschnitte aus den eingehenden Nachrichten angezeigt zusammen mit der Option, zu antworten, ohne gleich die ganze Nachricht anzeigen zu lassen.

Innerhalb der nächsten Wochen soll es möglich sein, die neue Ansicht zu aktivieren. Alle diejenigen, die die alte Ansicht bevorzugen, können diese stattdessen auch weiterhin nutzen.

