Interview: Mary J. Blige über ihren Live-Auftritt bei Apple Music und ihre Musik-Karriere

Am Mittwochabend hat Mary J. Blige ein Live-Konzert in New York gegeben, das exklusiv auf Apple Music gestreamt wurde. Zuvor war die Sängerin zu Gast bei Apple Music, um in einem Interview über das anstehende Konzert, ihr neues Album sowie ihre Karriere insgesamt zu sprechen, in deren Verlauf sie auch mit Depressionen zu kämpfen hatte.

Als sich die Sängerin Mary J. Blige in einem Interview auf Apple Music den Fragen von Moderatorin Nadeska stellte, betonte sie zunächst, wie dankbar sie sei, überhaupt eine Einladung zu einer Live-Performance erhalten zu haben. Dann erklärte sie, dass sie den Abend so gestaltet habe, dass sie nicht nur Songs aus ihrem neuen Album spielen würde, sondern auch alte Klassiker. Denn ohne diese wäre ihr Auftritt nicht komplett.

Aufritte heute anders als vor 30 Jahren

Zu Beginn ihrer Karriere vor 30 Jahren sei alles anders gewesen, sagt Mary J. Blige. Damals sei sie vor Auftritten immer sehr nervös und ängstlich gewesen, weil sie nicht gewusst habe, was sie erwarten würde. Heute spüre sie die Aufregung nur minimal. Darüber hinaus rede sie sich ein, dass passieren möge, was wolle, sie aber trotzdem ihr Bestes geben würde.

Kampf gegen Depression nicht leicht

Nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums habe sie zunehmend unter Depressionen gelitten, da sie nun vermehrt in der Öffentlichkeit gestanden hätte. Es sei schwer gewesen, diesem Druck standzuhalten, da sie sehr wenig Selbstvertrauen besessen habe und nicht von sich überzeugt gewesen sei. Aus diesem Grund sei es ihr enorm schwergefallen, sich selbst anzusehen oder zu hören, vor allem auf der Bühne. Dies habe letztlich dazu geführt, dass sie sehr viel Alkohol und Drogen konsumiert habe.

Eine Aufzeichnung ihres Live-Auftritts bei Apple Music könnt ihr euch hier ansehen. Hier findet ihr außerdem das komplette Interview:

