Gewinnspiel zum Valentinstag: Parallels Desktop 17 für Mac inkl. Toolbox 5.0

Seit jeher erfreuen sich virtuelle Maschinen vor allem bei Mac-Usern einer großen Beliebtheit, da man unkompliziert und ohne Re-Boot ein Windows-System in einem separaten Fenster laufen lassen kann. Zu den bekanntesten Anbietern gehört Parallels, die zum Valentinstag eine Lizenz ihrer Virtualisierungssoftware Parallels Desktop 17 inkl. Toolbox 5.0 verlosen.

Leistungsfähiger auf Macs mit Intel-Chip und Apple Silicon

Mit der Veröffentlichung der ersten M1-Macs läutete Apple das Ende von Boot Camp ein. Hinter dieser militärisch klingenden Begrifflichkeit versteckt sich ein Feature, das es erlaubt, eine separate Windows-Partition auf einem Intel-Mac zu starten. Für Apple-Silicon-Geräte existiert Boot Camp nicht mehr. Umso erfreulicher war die Nachricht, dass Parallels seine Virtualisierungssoftware auch für Apples eigene Chips optimieren würde. Mit Parallels Desktop 16.5 wurde diese Funktion eingeführt, wodurch Windows on ARM auch für M1-Macs Realität wurde. Mit der aktuellen Version 17 wird auch das neue macOS Monterey sowie Windows 11 unterstützt.

In Parallels Desktop 17 wurde die Performance erheblich verbessert. Die Anwendungen laufen deutlich schneller, sowohl auf Intel- als auch auf M1-Macs. Optimierte Anzeigetreiber sorgen für eine deutlich flüssigere Reaktionsfähigkeit der Windows-Oberfläche und eine synchronisierte Videowiedergabe. Das macht sich vor allem bei Spielen bemerkbar.

Verbesserte Zusammenarbeit von macOS und Windows

Mit Parallels Desktop hat man nun die Möglichkeit, sämtliche Texte und Bilder zwischen Mac- und Windows-Anwendungen zu verschieben. Außerdem erkennt Windows 10 den Akkustand eures M1-Macs und kann bei entsprechend geringer Restlaufzeit den Stromsparmodus des Rechners aktivieren.

Für mehr Sicherheit sorgt die neue Version, indem ihr BitLocker und SecureBoot auf Windows 10 und Windows 11 einsetzen könnt. Vor allem im Business-Umfeld wird dies auf vielZuspruch stoßen.

Auch der Coherence-Modus wurde verbessert. Dabei handelt es sich um ein Feature, mit dem man Windows- und Mac-Programme nebeneinander ausführen kann, ohne den Windows-Desktop zu sehen. Da zusätzliche Notifications wie Updates oder Anmeldebildschirme in eigenen Fenstern angezeigt werden, kann sich der Nutzer voll und ganz auf das geöffnete Programm konzentrieren.

Produktiver arbeiten mit Parallels Desktop 17

Auf Wunsch vieler Verwender könnt ihr jetzt auch USB-3.1-Speichergeräte in Parallels Desktop verwenden, was den Workflow enorm beschleunigen kann. Auch der Name, den man dem Speichermedium zugewiesen hat, wird nun in der virtuellen Maschine angezeigt.

Der neue Ressourcenmanager gibt an, für welche Art der virtuellen Maschine eure Mac-Hardware geeignet ist. Durch diese Empfehlungen kann bei jeder virtuellen Maschine die beste Leistung gewährleistet werden.

In der Software wird ab sofort genau angezeigt, wie viel Festplattenspeicher eine virtuelle Maschine belegt. Dadurch könnt ihr genauere Einschätzungen über den Speicherbedarf eures Macs abgeben und entscheiden, welche Partition ihr löschen oder behalten solltet.

Gewinnspiel zum Valentinstag

Als langjähriger Partner von Apfelpage hat uns Parallels eine 1-Jahreslizenz von Parallels Desktop 17 inkl. Parallels Toolbox 5.0 zur Verfügung gestellt. Eine/r von euch hat die Möglichkeit, diese Lizenz zu gewinnen.

Schreibt dafür einfach einen Kommentar unter diesen Beitrag vor dem 20. Februar 2022 um 20:00 Uhr. Schon seid ihr im Lostopf.

Wir wünschen euch viel Erfolg und einen schönen Valentinstag :)

