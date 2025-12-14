Gewinnspiel zum 3. Advent: Nanoleaf Blocks Combo XL & Nanoleaf Downlights

ANZEIGE

Ihr möchtet euer Smart-Home mit stylischer Beleuchtung erweitern? Da kommt das heutige Gewinnspiel genau richtig: Wir verlosen 1x Nanoleaf Blocks Combo XL sowie 1x Nanoleaf Downlights (Matter-Version mit WiFi, 8er-Pack). Viel Glück!

Wer zwischen Geschenkewahn und Familienessen noch Zeit findet, sein Smart-Home zu pimpen, sollte definitiv bei Nanoleaf vorbeischauen. Neben klassischen smarten Leuchtmittel wie E27 oder GU10 gibt es auch viele Produkte, die eher aus der Reihe tanzen – perfekt für den Apfelpage Adventskalender 2025. Zum einen könnt ihr die Nanoleaf Downlights gewinnen – smarte Einbaustrahler im gängigen Format, wie man sie etwa in Hausfluren oder auch Badezimmern findet. Zum anderen gibt es das vielfältige „Combo XL“-Starterkit der Nanoleaf Blocks. Mehr zu Nanoleaf findet ihr HIER.

Wer ist Nanoleaf?

Nanoleaf hat sich innerhalb weniger Jahre vom kleinen Tüftler-Startup zum weltweit gefeierten Smart-Home-Liebling hochgearbeitet. Die größte Bekanntheit erreichte die Marke durch ihre modularen und kombinierbaren LED-Panels für kreative Farbformationen an der Wand. Inzwischen hat sich das Portfolio zunehmend erweitert, etwa um beleuchtete Lochtafeln oder Lightstrips mit Screen-Mirroring.

Dabei legt Nanoleaf stets Wert auf eine breite Smart-Home-Unterstützung: So sind Leuchtmittel, Paneele und Co. per App, Apple Home und Siri steuerbar. Die Produkte richten sich an Kreative, Gamer und Deko-Nerds, die ihr Smart-Home oder ihr Büro mit smarter Beleuchtung auf ein neues Level heben wollen. Die Produkte haben definitiv den gewissen „Wow“-Faktor und sind nicht in jedem zweiten Zuhause zu finden – genau das, was man von einem kreativen Smart-Home erwartet.

Nanoleaf Blocks: Wand-Paneele mit Zubehör

Die Nanoleaf Blocks bringen smarte Lichtkunst an eure Wand. Denn innerhalb der Blocks-Baureihe könnt ihr verschiedene Elemente und Add-ons miteinander verbinden, um so euer ganz individuelles Setup zu kreieren. Damit habt ihr nicht nur farbiges Licht, sondern setzt auch eure Deko und euer Gaming-Gear in Szene. Mit dem Starterkit „Combo XL“ bekommt ihr ein All-in-One-Set, um direkt loslegen zu können. Enthalten sind die folgenden Bauteile:

4x große Quadrate (231 x 231 x 29mm)

4x kleine Quadrate (115,5 x 115,5 x 29mm)

1x beleuchtete Lochtafel

2x Haken für Lochtafel

1x Regal

1x Regalabdeckung

1x Controller und Montagezubehör

Über 16 Millionen Farben, Edge-to-Edge-Beleuchtung, Musik-Sync und Steuerung per App, Apple Home, Alexa oder Google Home machen das Kit super flexibel und smart – perfekt für kreative Home-Setups und Gaming-Beleuchtung. Die Elemente könnt ihr klebend installieren oder müsst sie teils verschrauben, was aber sehr einfach umsetzbar ist.

Nanoleaf Downlights: Minimalistisches Design, starke Funktionen

Etwas klassischer sind dagegen die smarten Einbaustrahler namens Nanoleaf Downlights. Sie statten euer Zuhause mit vollflächigem, dimmbarem RGB- und Weißlicht aus – dank 400 Lumen pro Leuchte perfekt für Küche, Badezimmer oder auch Hausflure. Dank der smarten Steuerung über die Nanoleaf-App und die herkömmlichen Smart-Home-Systeme passen sich die Nanoleaf Downlights eurem Alltag individuell an. Mit Matter over WiFi könnt ihr die Einbau-LEDs auch flexibel in den Apps anderer Hersteller anlernen.

Die Installation ist natürlich nur möglich, wenn ihr runde Deckenausschnitte im passenden Durchmesser von 75 – 85 mm habt. Bei der Einbautiefe braucht ihr euch keine großen Gedanken machen, da die Nanoleaf Downlights lediglich 34 mm hoch sind. Auch etwas Know-How über Elektrik ist gefragt, da ihr die Einbaustrahler direkt an 230 V anschließen müsst. Zieht hierfür bitte einen Profi hinzu. Der Aufwand lohnt sich aber – einmal drin, wirken sie clean, modern und nahezu rahmenlos.

Jetzt Nanoleaf Blocks oder Nanoleaf Downlights gewinnen

Teilnahme am Gewinnspiel:

Für die Teilnahme müsst ihr lediglich unter diesen Beitrag schreiben, ob ihr die Nanoleaf Blocks oder die Nanoleaf Downlights gewinnen wollt – entweder in der Apfelpage-App oder über die Website. Alle (gültigen) Kommentierenden haben die Chance, entweder 1x Nanoleaf Blocks Combo XL oder 1x Nanoleaf Downlights 8er-Pack zu gewinnen. Die beiden Gewinner kontaktieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse. Bekommen wir keine Antwort, werden neue Gewinner gezogen.

Wichtig: Aufgrund einer großen Anzahl an Kommentaren dauert es möglicherweise einige Tage, bis alle freigeschaltet sind. Verzichtet auf einen Doppel-Post, da mehrere Kommentare des gleichen Nutzers zum Ausschluss von diesem Gewinnspiel führen.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst: