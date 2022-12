Home Apps Gewinnspiel zum 2. Advent: 5x „CleanMyMac X“ Vollversion

Gewinnspiel zum 2. Advent: 5x „CleanMyMac X“ Vollversion

Vielleicht seid ihr durch das Anzünden der zweiten Adventskerze schon etwas mehr in Weihnachtsstimmung gekommen. Wenn nicht, schafft ihr es vielleicht mit unserem zweiten, tollen Apfelpage-Adventsgewinnspiel. Zu gewinnen gibt es heute fünf 1-Jahres-Lizenzen von CleanMyMac X. Dahinter verbirgt sich ein Tool, das euch dabei hilft, euren Mac winterfest zu machen und vor dem Update auf macOS 13.1 nochmal ordentlich aufzuräumen.

=> CleanMyMac X am 2. Advent: Heute den vielseitigen Systemreiniger für Mac günstiger abstauben

Was war nochmal CleanMyMac X?

Nicht nur treue Apfelpage-Leser haben sicherlich schon von CleanMyMac X gehört – dem intelligenten Tool, das den Mac aufräumt und ihn fit hält. Mit der neuen Menü-App, die für alle Mac-Nutzer kostenfrei im neuesten Update enthalten ist, könnt ihr den Rechner anhand einzelner Monitore detailliert überwachen. Dahinter steckt der bekannte Entwickler „MacPaw“ aus Kyjiw (Ukraine), der während seines 14-jährigen Bestehens auch andere App-Klassiker wie SetApp und The Unarchiver auf den Markt gebracht hat. Inzwischen zählen die Produkte von MacPaw mehr als 30 Millionen Nutzer weltweit.

So funktioniert der Mac-Cleaner

Beim Surfen im Internet, bei Downloads von Dateien oder beim Installieren und Deinstallieren von Programmen fällt unnötiger Datenmüll an. Er lässt euren Computer „altern“, schränkt ihn in seiner Arbeitsleistung ein oder verlangsamt ihn sogar. Diesem Problem hat CleanMyMac X den Kampf angesagt und vereint in einer Anwendung satte 49 nützliche Tools, um euren Mac grundlegend in Schuss zu halten. So unterstützt euch die App nicht nur beim Freimachen von Speicherplatz, sondern auch beim Bereinigen des Arbeitsspeichers oder beim Stoppen von Hintergrundprozessen. Das sind nur wenige Dinge, mit denen CleanMyMac X die Performance eures Macs hochhält. Gerade vor dem Update auf eine neue macOS-Version kann so ein Allround-Talent sehr hilfreich sein.

Um dem Mac unter die Haube schauen zu können, kommt der so genannte „Smart Scan“ zum Einsatz. Er listet euch detailliert auf, welche Systemreste ihr entfernen könnt und gibt euch nützliche Tipps für mehr Speicherplatz. Jedoch entscheidet stets ihr selbst, was gelöscht wird – CleanMyMac X entfernt nichts in Eigenregie. Zudem sorgt die App für mehr Sicherheit auf dem Computer, indem sie etwa nach Malware sucht und euch beim Updaten anderer Programme behilflich ist. So zeigt sie euch beispielsweise, wenn für eine App eine neue Softwareversion erhältlich ist.

CleanMyMac X ist außerdem im Mac App Store erhältlich, was die Seriosität der Anwendung und des Entwicklers unterstreicht. Denn nur wer das „Notarization“-Prozedere von Apple durchläuft, schafft es in den App Store. Darüber hinaus wurde MacPaw mit seinem Systemreiniger bereits mehrmals von Apple hervorgehoben und in App-Store-Storys erwähnt.

Alles wichtige auf einen Blick: Die neue Menü-App

Mit nur einem Klick (oder Blick) sofort wissen, was auf dem Mac los ist: Anhand der neu gestalteten Menü-App von CleanMyMac X ist das ganz einfach möglich. Diese wird oben rechts in der Menüleiste des Macs integriert und ermöglicht mit ihren verschiedenen Monitoren die Überwachung des Geräts. Dabei müsst ihr das Programm selbst nicht mal starten. Hier eine kurze Übersicht der einzelnen Module:

Arbeitsspeicher: Ihr seht eine detaillierte Auflistung, welche App wie viel RAM benötigt und wie die Auslastung eures Macs ist. Verbraucht eine App zu viel Speicher, könnt ihr sie hier auch direkt schließen. Festplatten-Speicher: Hier findet ihr eine genaue Auskunft darüber, wie es um die Kapazität der Festplatte bestellt ist und wie hoch die Temperatur ist. CPU: Anhand einer prozentualen Anzeige wird euch die Auslastung des Chips sowie seiner Temperatur angezeigt – vor allem für Intel-Macs und lüfterlose Geräte interessant. Ebenfalls könnt ihr in diesem Tab die CPU-hungrigen Apps identifizieren und sofort beenden. Batterie: Kurz und knapp zeigt dieser Monitor eure Ladezyklen, den Ladestand der Batterie sowie ihren Gesundheitszustand anhand der Kapazität an. Internet: Um Auskunft über die Geschwindigkeit des Netzwerks, mit dem ihr verbunden seid, zu erhalten, könnt ihr direkt einen Speed-Test starten. Neben dem Namen des verbundenen Netzwerks findet ihr auch Infos zur Upload- und Download-Geschwindigkeit. Malware-Schutz: Diesem Monitor entgeht keine Gefahr! Der Mac wird auf Adware, Spyware, unerwünschte Apps und andere Gefahren untersucht. Bei gefundenen Bedrohungen habt ihr die Möglichkeit, die App von CleanMyMac X zu öffnen und einen kompletten Scan durchzuführen.

Gewinnspiel

Wie bei allen Apfelpage-Verlosungen ist auch dieses Mal das Mitmachen simpel und schnell erledigt. Wollt ihr teilnehmen, müsst ihr nur einen Kommentar in der App oder auf unserer Website schreiben. Unter allen (gültigen) Kommentierenden verlosen wir 5x CleanMyMac X (1-Jahreslizenz, Einzelnutzer). Die Teilnahme ist genau eine Woche möglich, also bis zum 11. Dezember (20:00 Uhr). Den per Zufallsgenerator ausgewählten Gewinner informieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse – bitte schaut regelmäßig in euer Postfach! Erhalten wir keine Antwort, wird ein neuer Gewinner gezogen.

WICHTIG: Beachtet, dass wir einige Kommentare zunächst freigegeben müssen (z. B. aufgrund eines fragwürdigen Wortlautes oder wenn ihr noch nie bei uns kommentiert habt). Dies kann aufgrund der Masse der Kommentare etwas dauern. Schreibt keinen zweiten Kommentar, sondern wartet einfach 1-2 Tage ab. Mehrere Kommentare eines Nutzers führen zum Ausschluss von diesem Gewinnspiel!

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen : 5x je eine 1-Jahres-Einzellizenz von CleanMyMac X

: 5x je eine 1-Jahres-Einzellizenz von CleanMyMac X So nehmt ihr teil : Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar und ihr seid dabei.

: Schreibt in der App oder auf der Website Kommentar und ihr seid dabei. Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer, die VOR dem 11. Dezember 2022 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Wir bedanken uns nochmals herzlich bei MacPaw, dem Entwickler von CleanMyMac X, für die Unterstützung und wünschen euch allen viel Glück! :)

