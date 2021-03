Home Apple Gespräche mit Marteria und Lune: Neue Folge von New Music Daily auf Apple Music

Am heutigen Freitag gibt es exklusiv auf Apple Music wieder eine neue Folge von New Music Daily. Darin spricht unter anderem Marteria über seine neue Single und Lune über einen ganz besonderen Videodreh unter erschwerten Bedingungen.

Zum Wochenausklang können Abonnenten von Apple Music eine neue Folge von New Music Daily auf dem Streamingdienst von Apple hören, hier geht’s direkt zur Sendung.

Darum geht’s in der neuen Folge

Marteria spricht über sein Comeback und die neue Single „Niemand bringt Marten um“.

Lune teilt ihre ganz persönliche Story zu „alles verdient.“ und den Videodreh im Irak.

Ein weiterer Gast der Show ist Michael Schulte:

Er spricht mit Aisha über seine neue Single “Stay“.

Apple Music hat inzwischen auch eine übersichtliche, aber weiter wachsende Auswahl deutschsprachiger Sendungen im Programm, die wöchentlich mit neuem Content versorgt werden. Die musikalischen und genretechnischen Schwerpunkte hat Apple Music dabei nach wie vor nicht verändert.

Vor einiger Zeit hat Apple sein bis dahin einziges Live-Programm gründlich umgekrempelt und mit Apple Music 1 und weiteren Streams einen Neuanfang gewagt, ein lineares Programm gibt es allerdings nach wie vor nur in Englisch.

Wie findet ihr die bisher erschienenen internationalen und deutschsprachigen Formate auf Apple Music?

