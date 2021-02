Home Sonstiges Disney vermeldet 95 Mio. Abonnenten

Disney vermeldet 95 Mio. Abonnenten

Wisst Ihr, was Apple TV+ und Disney+ gemeinsam haben? Sie starteten zumindest in den USA zeitgleich. Doch während der Streamingdienst aus Cupertino nicht so recht von der Stelle kommt, erreicht Disney neue Rekorde

95 Mio. Abonnenten

So verkündete die Walt Mortimer Company nun, dass man einen neuen Meilenstein erreichte und 95 Millionen Abonnenten verzeichnete. Nur zur Erinnerung: Zum Start gab man das Ziel aus, bis Ende 2024 zwischen 60 und 90 Mio. Abonnenten erreichen zu wollen. Diese Zahlen hat man nun in beeindruckender Weise überflügelt.

Man will nun Netflix angreifen

Disney geht davon aus, dieses Wachstum in den nächsten Jahren beibehalten zu können. Alleine in den vergangenen Monaten, sicherlich auch durch die Corona-Pandemie bedingt, konnte Disney+ an die acht Millionen neue Abonnenten pro Monat begrüßen.

Mit diesen Zahlen im Rücken geht man davon aus, Netflix als derzeitigen Marktführer ablösen zu können. Bis Ende 2024 will man so zwischen 230 bis 250 Mio. Abonnenten erreichen. Die Prognose von Netflix sieht hingegen nur 200 Millionen zahlende Abonnenten im gleichen Zeitraum vor.

Die passenden Inhalte stehen vor dem Start

Bei Disney+ ist nicht alles optimal. Speziell in den USA gibt es für Kunden von Verizon ein attraktives Angebot, bei dem Disney+ in bestimmten Tarifen inkludiert ist.

Disney ist sich dessen bewusst und wird deshalb in den kommenden Monaten eine Vielzahl an neuen Serien starten. Insbesondere die neuen Serien, die im Star Wars-Universum angesiedelt sind, dürften für weiteres Wachstum sorgen. Zu nennen wäre hier etwa die neue Serie „Ashoka“ mit Rosario Dawson in der Hauptrolle.

Disney+ bekommt Ihr ab Ende Februar zum monatlichen Preis von 8,99€ pro Monat. Alternativ könnt Ihr auch das Jahresabo für 89,99€ abschließen.

