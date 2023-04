Home Apple Gefälscht: Massenhaft Fake-Apple Watch Ultras und AirPods Pro an Flughafen beschlagnahmt

Gefälscht: Massenhaft Fake-Apple Watch Ultras und AirPods Pro an Flughafen beschlagnahmt

Apple-Produkte sind seit Jahren beliebte Ziele für Produktpiraten. Jahr für Jahr werden hunderttausende Fälschungen aus dem Verkehr gezogen, zuletzt hatten es Fälscher auf die Apple Watch Ultra abgesehen.

Die Apple Watch Ultra ist ein teurer Spaß, da wäre es mehr als ärgerlich für den Kunden, sich eine Fälschung andrehen zu lassen. Dies verhinderten nun Zollbeamte am amerikanischen Washington Dulles International Airport. Sie beschlagnahmten zuletzt mehrere Sendungen mit gefälschten Apple-Produkten. Insgesamt 50 Apple Watch Ultra zogen die Beamten aus dem Verkehr, nachdem sie am 15. März mehrere Sendungen geöffnet und kontrolliert hatten, wie US-Medien berichten.

Die Sendungen kamen in der typischen Apple-Verpackung und waren an eine Adresse in Fairfax County, Virginia gerichtet.

Auch gefälschte AirPods Pro beschlagnahmt

Ebenfalls wurden 1.000 Pare AirPods Pro sichergestellt. Spezialisten der Machinery Centers of Excellence and Expertise bestätigten, dass es sich um Produktfälschungen handelt.

Insgesamt kamen die Sendungen auf einen Betrag von knapp 300.000 Dollar, die die Betrüger eingenommen hätten, wären die Fälschungen in den Markt gegangen. Fake-Apple Watch Ultras sind noch relativ neu, doch mit gefälschten AirPods Pro hat Apple schon lange zu kämpfen. Schätzungen gehen davon aus, dass 2021 hierdurch ein Verlust von insgesamt rund 3.2 Milliarden Dollar entstanden ist. Die Fälschungen erreichen dabei, gerade bei den AirPods, oft eine verblüffende Authentizität und wie wir im Gespräch mit einem AirPods-Reparaturexperten erfuhren, können die Machwerke zumindest in manchen Fällen sogar bei der Funktionalität halbwegs mit den Originalen mithalten.

Um Nutzer vor Fake-Produkten zu schützen, warnt iOS inzwischen, wenn ein Nicht-Original-AirPod mit dem iPhone verbunden werden soll. Seid ihr schon einmal auf gefälschte Produkte von Apple oder auch anderen Unternehmen hereingefallen??

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!