Apple TV+ kündigt Trailer & Starttermin für 2. Staffel von „Harriet – Spionage aller Art“ an

Cupertino zeigt sich in den letzten Monaten rund um seinen Streamingdienst Apple TV+ unglaublich umtriebig und feuert die Neuheiten nur so raus. Heute kündigt der Dienst mal wieder etwas für die jungen Zuschauer an. +

Trailer zur zweiten Staffel von „Harriet – Spionage aller Art“ veröffentlicht

Neben „The Peanuts“ konnte vor allem die Serie „Harriet – Spionage aller Art“ überzeugen. Dies gelang durch die Liebe zum Detail für die gezeichneten Personen und ist eine gelungene Adaption der gleichnamigen Kinderbuchreihe. Harriet M. Welsch ist hier eine Figur im New York der 1960er Jahre und möchte unbedingt Spionin werden. Nun hat der Dienst den Trailer zur zweiten Staffel online gestellt:

Startet Anfang Mai

Gleichzeitig gab Apple TV+ bekannt, wann die zweite Staffel anlaufen wird. Konkret lassen sich die neuen Folgen ab dem 05. Mai 2023 anschauen. Die Folgen der ersten Staffel hatten eine Länge von knapp 23 Minuten pro Episode, was auch dieses Mal wieder der Fall sein sollte.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

