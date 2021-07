„Gefällt mir nicht“ auf Twitter wird getestet, gefällt euch das?

Twitter arbeitet an einem neuen Button, um auf Tweets zu reagieren: Einige Nutzer dürften ihn lieben, bisher gibt es etwas vergleichbares aber in dieser Form aber nicht einmal auf Facebook. Der „Gefällt mir nicht“-Button wird derzeit allerdings von Twitter getestet, würdet ihr ihn gut finden?

Es ist erfahrungsgemäß deutlich schwieriger, Menschen eine Auflistung von Dingen erstellen zu lassen, die ihnen gefallen, als sie nach Dingen zu fragen, die sie nicht mögen: Das ist wohl der Hauptgrund, wieso man auf Facebook, Twitter und Co. zwar Beiträge mögen kann, sie aber nicht ohne weiteres grundsätzlich ablehnen kann – gewiss, es ist möglich, negative Emotionen auszudrücken, die zielen dann aber gemäß der Ausgestaltung stets auf die geteilten Informationen. Ein generelles „Gefällt mir nicht“ kennt Twitter nicht – bis jetzt.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021