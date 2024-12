Home iPhone Gebremste Euphorie: Apples 5G-Modem schwächer als die Konkurrenz

Apple ist bemüht, alle wichtigen Komponenten in seinen Geräten selbst herzustellen. Mit dem iPhone-Prozessor der A-Serie gelingt das schon sehr lange auf hohem Niveau. Der M-Chip in iPad und Mac, der vor vier Jahren Intel aus den Macs verdrängte, ist ein großer Sprung nach vorne gewesen. Beide SoCs sind marktführend, anders wird das zu Beginn bei Apples eigenem 5G-Modem sein.

Davon geht Mark Gurman von Bloomberg in seinem neuesten Bericht aus. Demnach ist das Apple-Modem zu Beginn noch deutlich schwächer als die aktuell verbauten Qualcomm-Komponente. In wenigen Jahren will Apple den Rückstand aber aufgeholt haben.

Apples 5G-Modem mit deutlichen Abstrichen

Gurman beruft sich auf Informanten, die bereits Ergebnisse der ersten Labortests des Apple 5G-Modem einsehen konnten. Intern nennt Apple das Modem Sinope. In den angesprochenen Tests erreicht das Modem einen Downlink von 4 Gbps. Das aktuelle Topmodell von Qualcomm kommt dabei auf 10 Gbps und ist demnach in der Spitze 2,5 mal so schnell.

Außerdem soll Sinope in der ersten Generation den mmWave-Standard nicht unterstützen. Was für uns keine Auswirkungen haben wird, ist vor allem für US-Städte ungünstig. Hier setzen einige Mobilfunkanbieter auf die schnellere 5G-Übertragung, die kurzwelliger ist. Sinope unterstützt dagegen nur den langsameren Sub-6-Standard.

Auch bei der Netzwerkkapazität macht Apple Abstriche. Statt gängiger 6- oder 8-Carrier-Aggregation – wie Qualcomm sie verwendet – kommt Sinope mit einer 4-Carrier-Aggregation aus. Je mehr Carrier, desto höher die Geschwindigkeit.

Apple hat ehrgeizige Ziele

Auf der Haben-Seite soll Apples Modem besser Strahlungswerte haben und leichter per Satellit kommunizieren können. Das begünstigt Apples Vorhaben, das eigene 5G-Modem inklusive Satellitenkommunikation in die nächste Apple Watch Ultra 3 einbauen zu wollen. Über das Gerücht berichtete Apfelpage gestern.

Die Entwicklung eines eigenen Modems ist anspruchsvoll und der Rückstand daher erklärbar. Laut Gurman will Apple 2026 eine High-End-Version von Sinope bauen und bis 2027 auf dem Stand der Konkurrenz sein. Bereits im kommenden Jahr 2025 wird Sinope vermutlich im iPhone SE 4 debütieren.

