Tag 12 im 2024er-Countdown: Heute „The Expendables 4“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Dezember 2024 um 13:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Was waren die 80er-Jahre doch ein Fest für echtes Männerkino: eine rudimentäre Story mit möglichst viel Geballer, um einfach mal für knapp 90 Minuten abzuschalten. Diese Tradition hat Sylvester Stallone mit der „Expendables“-Reihe wieder etwas aufleben lassen, heute könnt ihr den vierten Teil günstig erwerben.

Der brutale Terrorist Rahmat (Iko Uwais) will sich in einer libyschen Chemie-Waffenfabrik von Gaddafi Zünder für eine Atombombe unter den Nagel reißen. Der CIA-Agent Marsh (Andy Garcia) schick daraufhin die bis an die Zähne bewaffneten Expendables von Barney Ross (Sylvester Stallone) los, um dem Übeltäter das Handwerk zu legen. Für Ross ist der Auftrag persönlich motiviert, da Rahmats Auftraggeber das Phantom Ozelot sein soll, welches der Söldner-Boss schon seit über zwei Jahrzehnten jagt. Doch der Einsatz in Libyen endet in einer Katastrophe. Rahmat kann nicht nur mit den Zündern entkommen, auch Lee Christmas (Jason Statham) fliegt aus dem Team, weil er für das Scheitern der Mission verantwortlich gemacht wird. Während die Expendables nun auf junges Blut bauen, ausgerechnet unter der Leitung von Christmas‘ Freundin Gina (Megan Fox), macht sich die britische Kampfmaschine auf eigene Faust auf den Weg, den Dritten Weltkrieg zu verhindern…

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

