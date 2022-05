Home Hardware Garmin stellt erste Dashcam für Fahrradfahrer vor

Eigentlich gilt im Straßenverkehr der Vorsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme: Wer viel mit dem Rad unterwegs ist, weiß, dass davon nicht so viel übrig ist. Garmin nimmt sich des Problems an und präsentiert die erste Dash-Cam für Radler

Die Garmin Varia RCT716

Garmin hat eine neuartige Dashcam für Fahrradfahrer vorgestellt, die mit einigen Raffinessen aufwartet. Die Kamera soll bei Unfällen mit Videomaterial helfen, den Hergang sowie die Schuldfrage zu klären – und zwar in beide Richtungen. Was Rücksichtslosigkeit betrifft, schenken sich weder Autofahrer noch Radler etwas.

Zurück zur Dash-Cam: Die ist in spritzwassergeschützten Gehäuse mitsamt einem Rückfahrlicht untergebracht und bringt gerade einmal 147 Gramm auf die Waage. Die Kamera filmt wahlweise mit 720p oder 1080p und bietet eine fortlaufende Aufzeichnung an. Wer Akkulaufzeit sparen will, sollte die Unfallerkennung einschalten. Dazu kommt die integrierte Radarfunktion zum Einsatz, welche die Kamera bei herannahenden Fahrzeugen ab einer Distanz von 140 Meter und abnehmend aktiviert. Über die App kann sich dazu auch von herannahenden Fahrzeugen warnen lassen und seine Fahrweise anpassen.

Das integrierte Rücklicht bietet eine Helligkeit von 65 Lumen und somit eine Sichtbarkeit aus bis zu 1,6 Km an und soll im Full-HD-Modus eine Laufzeit von rund 5 Stunden anbieten. Es bietet zudem mit ständiger Lichtmodus, Peloton-Modus, Nacht-Blinkmodus, Tag-Blinkmodus verschiedene Leuchtmodi an.

Preise und Verfügbarkeit

Der Hersteller betont, dass die Dashcam mit integriertem Rücklicht eine StVZO-Zulassung in Deutschland hat und somit rechtlich abgesichert und in eventuellen Rechtsstreitigkeiten zulässig ist. Sicherheit kostet und das ist hier nicht anders. 199,99€ müssen investiert werden, doch es geht um die eigene Sicherheit.

