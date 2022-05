Home Betriebssystem Fürs Apple TV: tvOS 15.5.1 mit kleineren Verbesserungen ist da

Fürs Apple TV: tvOS 15.5.1 mit kleineren Verbesserungen ist da

Apple hat heute Abend ein kleines Update für das Apple TV veröffentlicht. tvOS 15.5.1 kann jetzt von allen Nutzern geladen und installiert werden. Die neue Softwareversion folgt nur gut eine Woche auf die Veröffentlichung von tvOS 15.5 für alle Nutzer. Fallen euch Änderungen in der neuen tvOS-Version auf?

Am heutigen Mittwoch Abend hat Apple in kleineres Update für das Apple TV veröffentlicht. tvOS 15.5.1 kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. tvOS 15.5.1 steht für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation zum Download zur Verfügung.

Die neue Aktualisierung folgt zehn Tage auf die Verteilung von tvOS 15.5 für alle Nutzer.

Nur Fehlerbehebungen in tvOS 15.5.1

Apple gibt keine Informationen darüber, welche Änderungen und Verbesserungen konkret Bestandteil von tvOS 15.5.1 sind, es wird lediglich von allgemeinen Fehlerbehebungen und ‚Verbesserungen der Performance gesprochen.

Die Aktualisierungen für tvOS fallen abseits der großen Updates der Hauptversionen in der Regel minimal bis unsichtbar aus, nur vor einiger Zeit erfolgte ein Update des Players und der Netzwerkeinstellungen.

Bemerkt ihr Änderungen in der Nutzung von tvOS 15.5.1? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

