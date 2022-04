Home iCloud / Services Für Power-Nutzer: Über 500 Kurzbefehle gerade überwiegend kostenfrei erhältlich

Mit der App Kurzbefehle trug Apple endlich dem Wunsch vieler Nutzer Rechnung, sich ständig wiederholende Operationen automatisch ausführen zu können. Doch rund drei Jahre nach der Einführung hat sich an dem teilweise komplexen UI immer noch nichts geändert. Es besteht allerdings die Möglichkeit, bereits erstellte Kurzbefehle zu importieren und anzupassen. Genau hier kommt nun Matthew Cassinelli und seine Sammlung an Kurzbefehlen ins Spiel.

Über 500 Kurzbefehle

Matthew Cassinelli ist ein ehemaliger Entwickler bei Apple, der unter anderem im Team der Kurzbefehle-App tätig war. Wir erinnern uns kurz zurück. Kurz vor dem Release von iOS 12 kaufte das Unternehmen die App Workflow auf und übernahm die App nahezu 1:1. Nun hat Cassinelli seine Sammlung an Kurzbefehlen überarbeitet und biete diese zum Großteil kostenfrei an.

Verschiedene Kategorien

Der Entwickler hat dankenswerterweise eine Katalogisierung der von ihm erstellten Kurzbefehle übernommen: Der Entwickler unterteilt sie grob in die Kategorien „Produktivität“, zu der unter anderem Kalender-, Aufgaben- und Kommunikationsfunktionen zählen, sowie „Lifestyle“ mit Automatisierungen etwa im Zusammenhang mit Musik, sozialen Netzwerken oder Videos. Die meisten der Kurzbefehle sind kostenfrei, für einige braucht es aber einen kostenpflichtigen Entwicklerzugang. Für die bessere Orientierung sind die Kurzbefehle von Cassanelli zudem in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt worden – von „Einfach“ über „Durchschnittlich“ bis hin zu „Komplex“. Hier sollte also jeder fündig werden und die Osterfeiertage sind ja ein guter Anlass, einmal zu stöbern und auszuprobieren.

