Für iOS: WhatsApp bringt Profilbilder in Benachrichtigungen

WhatsApp bringt bald eine neue Funktion für Benachrichtigungen: Die Profilbilder eurer Kontakte werden in der Benachrichtigung angezeigt. Das Feature befindet sich aktuell in der Erprobung für iOS. Wann genau es eingeführt werden wird, ist nicht klar.

WhatsApp bereitet die Einführung einer neuen Funktion vor. Diese bezieht sich auf die Benachrichtigungen des Messengers, der zu Meta gehört. In Zukunft werden die Profilbilder der Kontakte in den Benachrichtigungen enthalten sein und immer dann angezeigt, wenn ein Nutzer eine neue Nachricht erhält und dies eine Benachrichtigung von WhatsApp auslöst. Aktuell wird das Feature getestet und steht einigen ersten Nutzern der iOS-Beta zur Verfügung, wie sich anhand von Beobachtungen zeigt.

Noch ist das Feature nicht stabil und kann auch bei Nutzern, die es bereits haben, noch unzuverlässig funktionieren. Wann die Neuerung für alle Nutzer ausgerollt wird, ist nicht klar.

Viele neue Funktionen für WhatsApp

Der Messenger arbeitete im letzten Jahr an einer ganzen Reihe neuer Funktionen, die jetzt Stück für Stück umgesetzt werden. So kommt in Zukunft etwa ein Community-Feature, das Gruppen zu sogenannten Communities zusammenfassen lässt, worunter man sich praktisch eine Supergruppe vorstellen kann, Apfelpage.de berichtete. Darüber hinaus werden Nutzer bald auch nach Unternehmen in der Nähe suchen können, die bereits einen WhatsApp Business-Account besitzen.

Auch werden Kunden wie zuvor berichtet bald in der Lage sein, gezielt einzustellen, wer den eigenen Onlinestatus sehen kann, bis jetzt ist hier nur eine grobe Einteilung möglich. Allerdings nimmt sich WhatsApp immer recht viel Zeit für die Einführung neuer Funktionen.

