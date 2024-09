Home Betriebssystem Für iOS 18-Skeptiker: iOS 17.7 ist auch verfügbar und bringt Sicherheitsverbesserungen

iOS 18 ist inzwischen zwar für alle Nutzer verfügbar, einigen Anwendern mag die Idee, das brandneue System zu installieren, aber noch Bauchschmerzen verursachen. Diese können alternativ iOS 17.7 laden, das Update bringt zwar keine neuen Funktionen, aber Sicherheitsverbesserungen.

Gestern Abend hat Apple iOS 18 für alle Nutzer zur Verfügung gestellt. Allerdings hat sich in den letzten Jahren – nicht ganz zu Unrecht – eine gewisse Skepsis in weiten Teilen der iPhone-Nutzerschaft neuen Systemversionen gegenüber eingestellt. Allzu oft waren die neuen Hauptversionen voller teils nerviger Fehler, die erst in Wochen voller folgender kleiner Updates langsam und mühselig behoben wurden.

Da mag es einigen Nutzern gelegen kommen, dass Apple gestern Abend auch noch ein weiteres Update für iOS 17 veröffentlicht hat. Wer iOS 18 verschmäht, sollte diese Aktualisierung allerdings dennoch laden.

iOS 17.7 bringt Sicherheitsverbesserungen

Hier hat Apple recht vorbildlich gehandelt: In den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update wird zunächst die Aktualisierung auf iOS 17.7 präsentiert, diese hat eine Größe von etwas mehr als 600 MB. Das Update beinhaltet laut Apple einige wichtige Sicherheitsverbesserungen und wird allen Nutzern zur Installation empfohlen.

Erst darunter wird dann das ebenfalls verfügbare Update auf iOS 18 angezeigt. Diese neue Hauptversion hat als Highlight indes Apple Intelligence, das noch nicht verfügbar ist.

Wer auf die ebenfalls neuen erweiterten Möglichkeiten zur Anpassung von Kontrollzentrum und Sperrbildschirm sowie RCS verzichten kann, verpasst nichts, wenn er auf iOS 18.1 wartet. Wann iOS 18 sein erstes Update erhalten wird, ist allerdings noch nicht klar.

