Für E-Autofahrer: neue App zeigt günstige Ladepreise ohne Abobindung

Wer ein E-Auto sein Eigen nennt, kennt das Problem sicherlich: Um abseits der eigenen PV-Anlage wirklich günstig tanken zu können, braucht es diverse Apps inklusive Benutzerkonto und oftmals auch ein entsprechendes Abo. Das ist ziemlich lästig, doch nun gibt es eine neue App, die sich dem konkret annimmt. Wir haben die Details.

„Move Electric Ad-Hoc Map“ zeigt günstige Ladepreise an

Der Entwickler Jens Zippel aka Move Electric ist selbst langjähriger E-Auto-Fahrer und kennt das Problem: um unterwegs günstig laden zu können, braucht es diverse Apps inklusive dem passenden Abo. Mit seiner App „Move Electric Ad-Hoc Map“ sagt er dem nun den Kampf an. In der App werden transparent alle Ladepunkte angezeigt, die sich ohne jegliche Registrierung nutzen lassen. Gleichzeitig werden transparent alle Preise für die jeweilige kWh angezeigt. Der Entwickler hat dazu auch ein entsprechendes Video veröffentlicht:

Zudem wird erläutert, wie die Entwicklung finanziert wurde. Anbei noch einmal die wichtigsten Punke der App aufgelistet:

Anzeige von Ladestationen mit CCS-Anschluss und mindestens 50 kW Leistung

Möglichkeit zum Ad-hoc-Laden ohne Registrierung

Bezahloptionen: Kreditkarte, Debitkarte, QR-Code, SMS oder Lade-Apps

Favoriten-Funktion

Suche und Filter

Routen-Verknüpfung zum Standort

Androidversion folgt später

Die App ist ab sofort für das iPhone im iOS App Store verfügbar. Sie ist als Universal-App aufgelegt und lässt sich somit auch auf dem Mac oder dem iPad installieren. Vorrangig soll sie jedoch auf dem iPhone zum Einsatz kommen, als Mindestanforderung wird iOS 14 genannt. In wenigen Wochen soll es dann auch einen Ableger für Android geben.

