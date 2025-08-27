Das seht ihr bei Disney+ im September 2025

Der Kalender unserer Leser im kommenden Monat ist natürlich auf den 09. September ausgerichtet, dann stellt Apple die neuen iPhone-Modelle vor. Doch davor und danach hat man ja gerne etwas Zerstreuung und hier kommen die Neuzugänge von Disney+ ins Spiel.

Disney+ und ZDF bauen ihre Zusammenarbeit aus

Bevor wir uns den Neuzugängen im kommenden Monat widmen, wollen wir noch diese Neuigkeit abarbeiten. Disney+ und das ZDF bauen ihre Zusammenarbeit aus: Unter dem Namen „ZDF Filme und Serien“ entsteht bis Ende des Jahres eine Auswahl von mehr als 3.000 Episoden und Filmen für Abonnenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Inhalte werden direkt über die Suchfunktion des Streaming-Dienstes abrufbar sein und in einer eigenen Sammlung mit ZDF-Branding erscheinen, abrufbar ohne zusätzliche Kosten. Die ersten Inhalte aus dieser Kooperation lassen sich ab dem 27. August auf dem Streamingdienst abrufen.

Die Neuzugänge im September

Diese Zusammenarbeit ist auch dringend notwendig, denn auch im kommenden Monat ist die Liste der Neuzugänge recht überschaubar. Mit der fünften Staffel von „Only Murders in the Building“ ist auch ein echtes Highlight dabei:

Ab dem 01. September

Downton Abbey – Staffel 1-6

– Staffel 1-6 Superstore – Staffel 1-6

Ab dem 03. September

Bob’s Burgers – Staffel 15/Batch 2

– Staffel 15/Batch 2 Death in Paradise – Staffel 14

– Staffel 14 Lilo & Stitch

Ab dem 05. September

National Geographic „Fly – ein Leben für den Sprung“

Ab dem 09. September

Only Murders in the Building – Staffel 5

Ab dem 10. September

National Geographics „Der unglaubliche Dr. Pol“ – Staffel 24

– Staffel 24 Minnie Toons: Das Haustier-Hotel – Staffel 1

Ab dem 12. September

Die Breslauer Morde – Staffel 1

– Staffel 1 Call My Agent Berlin – Staffel 1

Ab dem 16. September

Futurama – Staffel 13

Ab dem 17. September

Iron Man und seine fantastischen Freunde – Staffel 1 (Batch 1)

– Staffel 1 (Batch 1) How to get away with Murder – Staffel 1-6 – Altersfreigabe 16

– Staffel 1-6 – Altersfreigabe 16 Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 2)

Ab dem 19. September

Swiped (Star)

(Star) Delfine hautnah mit Bertie Gregory

LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Staffel 1

Ab dem 21. September

Lilith Fair: Building a Mystery

Ab dem 22. September

K11 – Die neuen Fälle – Staffel 3 & 4

Ab dem 24. September

Disney Junior Arielle – Staffel 1

– Staffel 1 Sneaker Wars: Adidas v Puma

Ab dem 29. September

Death in Apartment 603: What happened to Ellen Greenberg – Staffel 1

Ab dem 30. September

Chad Powers – Staffel 1

Preisschraube ordentlich angezogen

Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 13,99 Euro pro Monat oder 139,99 Euro pro Jahr investieren – damit hat sich der Preis verdoppelt.