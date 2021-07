Home Betriebssystem Für Apple Watch S3-Nutzer: iOS 15 / watchOS 8 Beta 3 erlauben System-Updates mit wenig freiem Speicher

Für Apple Watch S3-Nutzer: iOS 15 / watchOS 8 Beta 3 erlauben System-Updates mit wenig freiem Speicher

Apple hat in der jüngsten Beta 3 von iOS 15 und watchOS 8 offenbar ein Problem ins Auge gefasst, das insbesondre Nutzer einer Apple Watch Series 3 zur Verzweiflung treiben konnte. Diese konnten ihre Uhr zuletzt nur noch unter abenteuerlichen Verrenkungen aktualisieren. Hier soll nun Abhilfe geschaffen werden.

iOS 15 und iPadOS 15 sowie watchOS 8 in ihrer dritten Beta haben eine Neuerung erhalten, die auf den ersten Blick kaum von Interesse scheint, tatsächlich für einige Nutzer hoch interessant sein dürfte. Sie betrifft die Installation von System-Updates – konkret schafft Apple die Möglichkeit, ein Update u laden und zu installieren, auch wenn nur noch wenig Speicher auf dem Gerät frei ist.

Apple Watch-Nutzer dürften wieder leichter ihre Updates laden können

Apple schreibt in seinen Notizen zur Beta 3 von iOS 15 und iPadOS 15 sowie watchOS 8, Nutzer könnten nun Updates laden und installieren, auch wenn weniger als 500 MB freier Speicher auf dem Gerät verfügbar seien. Wie Apple das erreicht hat, geht aus den Notizen nicht hervor, es ist davon auszugehen, dass hierzu temporär Daten gelöscht und später wieder nachgeladen werden, um das Installationspaket laden und entdecken zu können.

Diese Änderung dürfte vor allem Nutzer einer Apple Watch Series 3 dabei helfen, den Glauben an ihre Uhr nicht zu verlieren, denn hier ließen sich zuletzt Updates von watchOS kaum noch unter zumutbaren Bedingungen installieren, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Selbst Apple sah das so und veröffentlichte ein abenteuerliches Supportdokument zum Thema.

