Für Apple TV 4 und 5: tvOS 14 Beta 2 für ‚Entwickler ist da

tvOS 14 hat natürlich ebenfalls heute seine zweite Beta erhalten. Auch diese neue Hauptversion hatte Apple vor zwei Wochen auf der Keynote zur WWDC 2020 vorgestellt. Das Update kommt für das Apple TV der vierten und fünften Generation und bringt unter anderem eine Bild-in-Bild-Funktion.

Apple hat heute neben den Updates für die Betas der übrigen neuen Hauptversionen auch eine zweite Beta für tvOS 14 vorgelegt. Registrierte Entwickler können die neue Testversion damit ab sofort laden und installieren.

tvOS 14 wird für alle ‚Besitzer eines Apple TV der vierten und fünften Generation bereitgestellt werden. Im Vergleich zu den übrigen neuen Updates, fielen die Neuerungen in tvOS 14 eher überschaubar aus, wie das zumeist mit neuen Versionen von tvOS in jüngerer Vergangenheit der Fall war.

Neu ist unter anderem eine Bild-in-Bild-Funktion am Apple TV. Nutzer können so eine Serie oder einen Film in einer kleinen Ecke des Bildschirms laufen lassen, während sie noch etwas anderes tun. Zudem gibt es eine überarbeitete Home-App für die Smart Home-Steuerung vom Apple TV aus. Hier geben wir euch einen überblick über die Neuerungen in tvOS 14 und hier und hier weisen wir im Detail auf weitere neue Funktionen hin.

Update für alle im Herbst erwartet

Apple wird die nächsten Monate noch nutzen, um tvOS 14 fit für den Alltag gemacht. Wir sammeln unter diesem Artikel eure Eindrücke von Beta 1 und Beta 2.

Das Update wird im Herbst für alle Nutzer kompatibler Geräte kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!