Fünfteiliges Alarmset: Ring Alarm ab sofort bestellbar

Wir wollen euch aktuell noch darüber informieren, dass ab sofort die Ring Alarmanlage in den Verkauf geht. Die dazugehörige Pressemitteilung erreichte uns gerade.

Ring Alarmanlage

Ring Alarm kann flexibel an das eigene Zuhause angepasst werden und erlaubt so eine maßgeschneiderte Heim-Überwachung. Eingerichtet wird die Ring Alarmanlage in der dazugehörigen Ring App, wie auch die Video-Türklingel und die Sicherheitskameras. Dabei kann zur Erhöhung der Sicherheit die Ring Alarmanlage auch mit den genannten Produkten kombiniert werden.

Mit einem Ring Protection Plan erhalten die Nutzer von Ring Alarm unterstützende Überwachung, ein Mobilfunk-Reservesystem sowie 30 Tage Speicherung der Videos für nur 10 Euro im Monat. So können sie sich rund um die Uhr darauf verlassen, dass sie ihr Zuhause im Blick behalten und optimal geschützt sind.

Vorbestelleraktion

Die Alarmanlage ist ab heute in Deutschland und Österreich via Amazon und den Fachhandel verfügbar und soll 299,00€ kosten. Dabei gibt es für alle Vorbesteller noch eine feine Aktion: Bestellt ihr heute via Amazon, bekommt ihr die Alarmanlage für nur 229,00€, dieser Preis gilt bis einschließlich morgen. Schnell sein lohnt sich also.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!