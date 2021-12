Home Featured Frohe Weihnachten! – Unser GEWINNSPIEL zum Heiligabend: Dreame L10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion

Frohe Weihnachten! – Unser GEWINNSPIEL zum Heiligabend: Dreame L10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion

Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr aus der Fülle an Apple-Magazinen genau Apfelpage.de oder unsere App aufruft. Und dies regelmäßig. Das ist unser einziger Antrieb das Jahr über. Danken möchten wir euch trotzdem immer wieder, und natürlich auch an Weihnachten, mit einem kleinen Gewinnspiel. In diesem Sinne: Frohes Fest euch an allen jenen, die euch wichtig sind.

Die Adventssonntage sind gezählt und unsere Gewinnspiele eigentlich alle vorbei… Eigentlich. Eine Kleinigkeit haben wir da noch. Damit ihr nach den Weihnachtsfeiertagen nicht stundenlang mit Aufräumen und Putzen beschäftigt seid, stellen wir euch heute ein kleines Helferlein zur Seite: Den Dreame L10 Pro Saug- und Wischroboter. Vielen Dank an Dreame für die Unterstützung!

Was verbirgt sich hinter Dreame?

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Unternehmen an das Thema Saugroboter gewagt – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Viele Geräte scheiterten an der Objekterkennung, der Raumvermessung oder der Hindernisüberwindung. Ein hoher Anschaffungspreis kam meist noch hinzu. Allmählich gibt es jedoch auch Geräte, die ihre Arbeit sehr gut bewältigen und dabei für keine horrenden Preise über die Ladentheke gehen. Sehr viele stammen dabei aus dem Xiaomi-Ökosystem und werden unter den Markennamen Roborock, Jimmy oder eben Dreame an den Mann oder die Frau gebracht.

Bei Dreame kann man verschiedene Saug- und Wischroboter sowie kabellose Handstaubsauger erwerben. Die Produkte zeichnen sich durch eine tadellose Verarbeitung und ein ansprechendes Design aus. Die umfassende Xiaomi-Home-App spendiert den Robotern ein hohes Maß an smarten Funktionen: Vom Einstellen des Saug- und Feuchtigkeitslevels über das Definieren von verbotenen Zonen bis hin zu Automatisierungen und Reinigungsplänen ist alles vorhanden. Sogar die Steuerung über Alexa oder Google Assistant ist kein Problem.

Trotz der funktionsreichen Produkte liegen die Preise in einem sehr attraktiven Rahmen. Während die Saugroboter im deutschen Shop zwischen 280 und 500 Euro kosten, verlangen andere Hersteller für ähnliche Leistungen locker 50 bis 100 Prozent mehr.

Staubfrei ohne Zutun: Der Wischroboter Dreame L10 Pro

Am spannendsten ist wohl der Einsatz diverser Laser- und LiDAR-Technologien: Damit kann der L10 Pro seine Umgebung scannen und eine eigene 3D-basierte Karte eurer Wohnfläche generieren. Er reinigt also nicht im Chaos-Prinzip, indem er wahllos durch die Gegend heizt. Außerdem ist es nicht mehr notwendig, die komplette Wohnung vor der Reinigung aufzuräumen. Der Roboter erkennt Hindernisse aktiv und kann sie dementsprechend umfahren.

Vor allem in großen und vielseitigen Wohnungen weiß der Dreame L10 Pro zu überzeugen: Mit einer fast mickrigen Höhe von 9,68 cm passt er unter fast jedes Möbelstück oder Bett. Auch Treppen und andere Stufen erkennt er mühelos. Dreame gibt an, dass der Roboter Türschwellen und Erhebungen bis 2 cm meistern kann. Im bald auf Apfelpage.de erscheinenden Test des Dreame Z10 Pro, der im Grunde ähnlich aufgebaut ist, konnten wir das bestätigen.

Die Laufzeit reicht bis zu 150 Minuten, womit ein unterbrechungsfreies Saugen ermöglicht wird. Geht der Saft doch einmal zur Neige, fährt der Dreame selbstständig zur Ladestation zurück und setzt nach dem Laden unvollendete Reinigungsaufgaben fort. Der 570 ml fassende Staubbehälter übersteht einige Fahrten, bevor er geleert werden muss. Der Wassertank umfasst 270 ml. Das klingt erst einmal wenig, genügt in Wahrheit aber für sehr viel Fläche. In den Z10 Pro passen lediglich 150 ml, was für einige effektive Reinigungsfläche von fast 70 qm ausreicht.

Auch der Lieferumfang kann sich sehen lassen: So erhaltet ihr neben dem Roboter eine Ladestation mit Schuko-Stecker, den Wassertank sowie einen per Klettverschluss haftenden und waschbaren Wischlappen. Eine Seitenbürste sorgt für das Aufsammeln von Staub in den Ecken. Mit einem kleinen Reinigungswerkzeug lassen sich Haare oder andere festklemmende Störkörper am Roboter oder an der Bürste entfernen. Ein gravierender Vorteil bezüglich Zubehör: Über diverse Fernost-Händler lässt sich Drittanbieter-Zubehör (z. B. eine neue Bürste oder ein neuer Wischlappen) für sehr wenig Geld besorgen.

Gewinnspiel

Wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt, schreibt in der App oder auf unserer Website einen Kommentar unter diesen Beitrag. Unter allen Kommentierenden verlosen wir einen Dreame L10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion. Die Teilnahme ist genau eine Woche möglich, also bis zum 31. Dezember. Den/Die per Zufallsgenerator ausgewählte/n Gewinner/in informieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse – bitte schaut regelmäßig in euer Postfach!

Noch ein Hinweis: Wir geben eure Versandadresse an Dreame weiter. So kann der Roboter direkt an euch geschickt werden, wodurch wir unnötige Versandwege und Ressourcen einsparen können. Wir bitten um euer Verständnis.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Das könnt ihr gewinnen: 1x Dreame L10 Pro Saugroboter mit Wischfunktion So nehmt ihr teil: Schreibt in der App oder auf der Website einen Kommentar und ihr seid dabei Bis wann geht’s: Alle Teilnehmer/innen, die VOR dem 31. Dezember 2021 (20:00 Uhr) antworten, werden berücksichtigt.

Wir bedanken uns nochmals herzlich bei Dreame für die Unterstützung und wünschen euch allen viel Glück! :)

-----

