FRITZ! kündigt zur IFA 2025 neue Router mit Wi-Fi 7 an

In knapp anderthalb Wochen öffnet die diesjährige IFA 2025 ihre Pforten, doch im Vorfeld gibt der eine oder andere Hersteller schon Informationen preis. Damit kommen wir zu FRITZ!, die gleich einen ganzen Schwung an Hardwareneuheiten ankündigen. Wir haben die ersten Details.

Überarbeitung für die FRITZ!Box 6690 Cable

FRITZ! stellt die FRITZ!Box 6690 Cable Pro als überarbeitete Version der bisherigen 6690 Cable vor: Sie ist der weltweit erste Kabel-Router mit Wi-Fi 7 im Tri-Band, integriertem DOCSIS-Modem und Smart-Home-Unterstützung via Zigbee und DECT. Die FRITZ!Box 6690 Pro hat alle Telefoniefunktionen, Smart Home mit Zigbee/Matter- und DECT-ULE-Unterstützung sowie die beliebten FRITZ!OS-Funktionen wie VPN, Kindersicherung und Mediaserver mit an Bord. Ein absolutes All-in-One-Paket für anspruchsvolle Nutzer mit Kabelanschluss, die das Beste aus ihrem digitalen Zuhause herausholen wollen.

FRITZ!Box 7630 und FRITZ!Box 4630

Ebenfalls neu in der Produktpalette sind zwei FRITZ!Box-Modelle, die modernes Wi-Fi 7 erschwinglich machen. Die FRITZ!Box 7630 ist der ideale Einstieg in die Welt des Wi-Fi 7 inklusive Multi-Link-Operation (MLO). Sie unterstützt DSL-Verbindungen und bietet mit bis zu 300 Mbit/s eine stabile und zuverlässige Verbindung für Homeoffice und alltägliche Online-Aktivitäten. Für Nutzer mit vorhandenem Glasfasermodem (ONT) ist die FRITZ!Box 4630 die beste Wahl. Sie sorgt dank Dualband-Wi-Fi 7 und je einem 2,5 Gigabit-LAN und WAN-Port für latenzarmes Gaming und ein ruckelfreies Streaming-Erlebnis. Beide Modelle bieten nicht nur schnelles Internet, sondern auch die beliebten FRITZ!-Funktionen für Telefonie, Smart Home (via DECT ULE) und höchste Netzwerksicherheit dank IPv6.

Weitere Hardware

Die erstmals auf der IFA vorgestellte FRITZ!Box 6825 4G ist der ideale Einsteiger für mobiles Surfen. Die kleine Mobilfunkbox bietet stabiles Internet mit Wi-Fi 6 und bis zu 300 Mbit/s über 4G/LTE und 3G. Dank der Stromversorgung über USB-C und der Kompatibilität mit allen internationalen Mobilfunknetzen ist die robuste FRITZ!Box der perfekte Begleiter für unterwegs. Wer volles Tri-Band-Wi-Fi 7 mit bis zu 2,8 GBit/s an seinem Notebook oder PC nutzen will, für den ist der neue FRITZ!WLAN Stick 6700 die perfekte Lösung. Das winzige Kraftpaket unterstützt Wi-Fi 7 auch auf dem 6-GHz-Band und sorgt ohne viel Aufwand für maximale Internet-Geschwindigkeiten und beste Stabilität. Dank der einfachen Einrichtung an jedem beliebigen Router und WPS ist er im Handumdrehen in Betrieb. Ebenfalls Premiere feiert das FRITZ!Fon M3, mit dem sich nicht nur in HD-Qualität schnurlos telefonieren lässt, sondern auch das FRITZ! Smart Home einfach und entspannt bedienen lässt.

Markstart und Preise noch unbekannt

Der Berliner Netzwerkausrüster hält sich bezüglich Preise und Marktstart noch zurück. Es heißt lediglich, dass man im Laufe des letzten Quartals 2025 weitere Informationen dazu kommunizieren werde. Ob wir dann noch mal etwas bezüglich Matter hören werden, ist dabei vollkommen offen.