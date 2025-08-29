Home » Apfelplausch » Event-Einladung | Google-Fail | Greenwashing-Vorwürfe – Der Apfelplausch #406

29. August 2025

Fabian Schwarzenbach

Event-Einladung | Google-Fail | Greenwashing-Vorwürfe – Der Apfelplausch #406

SPONSOR: Hier 15 % sparen als Apfelplausch-Hörer auf die beste eSim-App: Saily! (Link oder mit Code „apfelplausch“ beim Check-out)

In dieser Ausgabe interpretieren Marco und Fabian Apples Keynote-Einladung, sprechen über die Google-Vorstellung der neuen Pixel-Geräte und Greenwashing-Vorwürfe gegen Apple aus Deutschland. Viel Spaß beim Hören!

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Weitere Artikel

FRITZ! kündigt zur IFA 2025 neue Router mit Wi-Fi 7 an

Schreibe einen Kommentar