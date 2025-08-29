Event-Einladung | Google-Fail | Greenwashing-Vorwürfe – Der Apfelplausch #406

SPONSOR: Hier 15 % sparen als Apfelplausch-Hörer auf die beste eSim-App: Saily! (Link oder mit Code „apfelplausch“ beim Check-out)
In dieser Ausgabe interpretieren Marco und Fabian Apples Keynote-Einladung, sprechen über die Google-Vorstellung der neuen Pixel-Geräte und Greenwashing-Vorwürfe gegen Apple aus Deutschland. Viel Spaß beim Hören!
Kapitelmarken
- 00:00: Intro und Hörerpost
- 04:20: Apples Event-Einladung
- 15:56: AirTag 2 in den Startlöchern
- 20:05: Was bedeutet TechWoven?
- 25:00:Neues vom iPhone Fold
- 28:35: Wozu das iPhone 17 Air?
- 32:48: Finale Betaversionen?
- 42:18: Google-Fail: Vorbild für Apple?
- 49:00: Apple Music unter iOS 26
- 57:42: Greenwashing-Vorwürfe gegen Apple
- 01:09:36: Musk verklagt Apple
- 01:12:59: Merch aus dem 3D-Drucker?
- 01:15:52: Tops und Flops der Woche
