„Foundation“: Apple begleitet SF-Saga mit Podcast

Die „Foundation“-Saga wird nicht nur auf Apple TV+ verfilmt, es wird auch einen begleitenden Podcast zur Serie geben. Den wird Apple nutzen, um Werbung für sein neuestes und vielleicht seit langem relevantestes Apple-Original zu machen, das auf Stoff von Isaac Asimov basiert.

„Foundation“ ist wohl das anspruchsvollste Material, das zu verfilmen sich Apple für seinen Streamingdienst Apple TV+ bis jetzt vorgenommen hat. Die Romane von SF-Altvater Isaac Asimov erzählen die Geschichte vom Fall eines galaktischen Imperiums und der Versuche, eben dies zu verhindern. Die Erzählung spannt einen Bogen über eine enorme Zeitspanne und die Verfilmung gilt als ehrgeiziges Projekt, das Apple sich dem Vernehmen nach auch einiges hat kosten lassen.

Heute geht es los mit „Foundation“ auf Apple TV+ – an dem Tag, an dem das iPhone 13 in die Apple Stores gelangt. Und zum Start startet Apple auch einen neuen Podcast.

From @Foundation_’s epic debut to @TedLasso’s Emmy-winning antics, watch the latest episodes from Apple TV+ three hours earlier this week. Streaming begins Thursday at 9pm EST/6pm PST. pic.twitter.com/vxkkAEUuOe

— Apple TV (@AppleTV) September 23, 2021