Fotobearbeitung: 50% auf Pixelmator Pro sparen und Upgrade auf 2.1 sichern

Geht es um das Thema Bildbearbeitung auf dem Mac, verweisen wir regelmäßig auf Affinity Photoshop und Pixelmator Pro. Was beide gemeinsam haben? Für beide Programme muss man lediglich in einen Einmalkauf investieren und genau hier könnt ihr derzeit bei Pixelmator Pro 50 % sparen.

Pixelmator Pro hat sich zu einer veritablen Alternative für Adobe Photoshop gemausert und ist seit Jahren eine von uns gern empfohlene Alternative. Beständige Updates, die neue Funktionen mit sich bringen, sowie der zeitnahe Umstieg auf Apple Silicon machen die Bildbearbeitung wirklich komfortabel und sind jeden Cent wert. Hier könnt ihr nun profitieren, zumindest über das Wochenende bekommt ihr einen Preisnachlass von satten 50 % so die Ankündigung via Twitter vonseiten der Entwickler:

Oh happy day, Pixelmator Pro is on sale for 50% off!

There's never been a better time to grab yourself a copy! 🙌

Get yours here: https://t.co/VdMMkrykYy pic.twitter.com/2MHP4Libl3

— Pixelmator Team (@pixelmator) May 13, 2021