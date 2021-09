Home Apple Fortnite bleibt draußen: Apple gegenüber Epic mitleidlos

Apple wird Fortnite nicht wieder in den App Store lassen: Das Spiel soll erst dann wieder in Apples Softwareladen aufgenommen werden, wenn der Rechtsstreit mit Apple abgeschlossen ist. Diese Entscheidung Apples überrascht kaum, gibt aber Epic neue Munition in der PR-Schlacht gegen Apple.

Apple wird Fortnite nicht wider in den App Store aufnehmen, das erklärte das Unternehmen auf Anfrage von Epic-CEO Tim Sweeney. Weiterhin habe man nicht die Absicht, die suspendierten Entwickleraccounts von Epic wieder freizugeben, so das Unternehmen gegenüber Epic. Apple werde nicht auf Epic zukommen, so lange der Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen nicht geklärt ist – und zwar endgültig, so Apples Phil Schiller zu Epic.

Das freilich könnte Jahre dauern und mithin ist es nicht unbillig, von Schikane zu sprechen. So argumentiert dann auch der Epic-CEO: Apple habe stets auf die Einhaltung gleicher Regeln für alle bestanden, so Epic. Nun sei Epic bereit, sich an die neuen Regeln zu halten und werde dennoch weiter ausgeschlossen.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d "welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021

Apples App Store ist kein Monopol, aber…

In einem viel beachteten Urteil hatte die zuständige amerikanische Bundesrichterin im Prozess Apple vs. Epic geurteilt, dass Epic Schadenersatz leisten und entgangene Umsätze an Apple nachzahlen muss. Allerdings hat die Richterin Apple zugleich verpflichtet, in Zukunft auch Zahlungen außerhalb des App Stores zuzulassen und damit Apples de facto-30%-Monopol gekippt – das aber im strengeren rechtlichen Sinn kein Monopol sei, wie sie in der Urteilsbegründung ausführte, Apfelpage.de berichtete.

Die Auswirkungen auf Apples Umsatz im App Store sind noch nicht sicher abzuschätzen, fallen aber wohl geringer aus, als zunächst angenommen.

