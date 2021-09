Home Deals Apple Pay-Promo: Fünf Euro sparen bei Zahlung mit Amex

nutzer von Apple Pay können aktuell ein wenig sparen, wenn sie Einkäufe mit ihrem iPhone oder ihrer Apple Watch bezahlen. Die Voraussetzung: Ihr benötigt eine American Express-Kreditkarte. Das Angebot gilt noch bis Ende Oktober.

In den USA oder auch dem Vereinigten Königreich sind diese Angebote deutlich häufiger anzutreffen, doch auch in Deutschland gibt es gelegentlich eine Promo für Apple Pay. Aktuell ist ein Bonus in Höhe von fünf Euro verfügbar, wenn ihr Zahlungen per Apple Pay tätigt, die per iPhone oder Apple Watch autorisiert wurden.

Dieser Bonus steht indes nur für Besitzer einer American Express-Kreditkarte zur Verfügung. Er wird ab einem Einkaufswert von 20 Euro bei Vorortzahlung eingeräumt.

20 Eur ausgeben und 5 Euro Gutschrift sichern, Endet 31/10/21, Vor Ort und Online einlösbar, Aktivieren Sie das Angebot für Ihre American Express® Karte erhalten Sie eine einmalige Gutschrift über 5 Euro für Ihren Kartenumsatz von mindestens 20 Euro bis zum 31.10.2021 bei Zahlungen mit Apple Pay.

Aktion muss zuvor in der Amex-App aktiviert werden

Dieses Angebot müssen Besitzer einer American Express-Karte zuvor aktivieren. Dies kann ganz leicht und mit einem Klick in der Amex-App (Affiliate-Link) im Bereich „Offers“ erledigt werden.

Die Aktion wird möglicherweise nicht allen Kunden angeboten: Sie wird derzeit unserer Beobachtung nach Besitzern einer Amex-Platinum- und der grünen Amex-Kreditkarte angeboten, die American Express-Payback-Karte kann nicht an der Aktion teilnehmen.

Das Angebot ist noch bis zum 31. Oktober gültig.

