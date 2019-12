Find My iPhone findet gestohlenes Auto einer Frau

Verfasst von Hannes // 20. Dezember 2019 um 10:09 Uhr // iPhone // Apple, iPhone // 10 Kommentare

Die 19-jährige Victoria O´Connor aus Iowa konnte mit Unterstützung der App “Find My iPhone” ihres Apple iPhone ihr gestohlenes Auto wiederfinden. Am Montag hatte die junge Frau ihr PKW am Abend für einen kurzen Spaziergang verlassen.

Was war passiert?

Wie der TV-Sender KCCI Des Moines berichtete, stahl jemand am Montagabend ihr Auto, nachdem sie es wegen eines kurzen Spaziergangs verlassen hatte. Victoria O´Connor hatte ihr Apple iPhone im PKW gelassen und setzte die Funktion “Find My iPhone” ein, um es wiederzufinden. Sie lebte quasi in ihrem Fahrzeug, da ein Feuer ihr Wohnhaus im September zerstört hatte und mit dem Diebstahl alle Habseligkeiten verloren hatte.

Die Polizei arbeitete genauso wie Victoria daran das Auto wiederzufinden. Sie nutzte dazu das Smartphones eines Freundes, doch die Diebe schalteten das Apple iPhone der Frau schnell aus und verhinderten damit eine Verfolgung. Am nächsten Morgen kam das Smartphone wieder online und die Polizei ermittelte eine lokale Wohnanlage, wo das Auto stand.

Schlüssel und Geld weg

Die Schlüssel und Geldbörse fehlten, während die Polizei glaubt, dass das Apple iPhone selbst sich in einer der Wohnungen befinden könnte. Gegenüber KCCI erzählte Victoria von einem Klingeln der App am Dienstagmorgen, zugleich war Todd Magel von KCCI anwesend, als ihr Auto im Umfeld der Plaza View Apartments gefunden wurde.

Die Polizei ist immer noch damit beschäftigt Victorias iPhone aufzuspüren, doch bisher ohne Ergebnis. Sergeant Paul Parizek lobte die Technologie und mahnte an, dass die Schlüssel niemals im Auto gelassen werden sollten. Offenbar hat ihr Apple iPhone eine ältere Version von iOS installiert, was eine Lokalisierung erschwert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!