Final Cut Camera 2 lässt sich nun laden

Bei der Vorstellung des neuen iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Pro ging Apple besonders stark auf die Kamera ein und hob dabei die Videofunktionen hervor. Apple erklärte, dass man Filmaufnahmen in Studioqualität erzielen kann. Dafür braucht es (neben zusätzlicher Hardware wie einen entsprechenden Rahmen und Gimbals) auch die richtigen Apps. Apple selbst bietet eine Video-App für Profis an, die nun in Version 2.0 verfügbar ist.

Final Cut Camera 2.0

Es handelt sich dabei um die App Final Cut Camera. Bereits direkt nach der Keynote kündigte der Hersteller das Update auf Version 2.0 an, Apfelpage berichtete. Nun ist das besagte Update verfügbar und wenig überraschend konzentrierte sich der Hersteller darauf, die Anwendung an die neuen Funktionen des iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Pro anzupassen. Anbei einmal die Release-Notes:

Aufnehmen von ProRes RAW im Open Gate-Format für Vollformatauflösung und unglaubliche Bearbeitungsleistung.*

Nimm mit Apple Log 2 in ProRes oder HEVC im hohen Dynamikbereich mit noch breiterem Farbgamut auf.*

Aktiviere einfach Timecode-Optionen für die Uhrzeit, Aufnahmedauer oder externen Timecode, um dein Material präzise zu identifizieren. (Erfordert iOS 26.)

Genlocke mithilfe eines kompatiblen Synchrongenerators mehrere Videoquellen mit präziser Bildausrichtung.*

Wechsle schnell zum 200-mm-Teleobjektiv (8x), um die perfekte Aufnahme einzufangen.*

Passe das Videoformat der Frontkamera dynamisch auf vertikal oder horizontal an, unabhängig davon, in welcher Orientierung du dein iPhone hält

Apple hat die Anforderungen für iOS nach oben geschraubt, es muss mindestens iOS 18.6 installiert sein. Die neuen Funktionen setzen ein iPhone 17 (Pro) voraus. Die App selbst ist gewohnt kostenfrei verfügbar