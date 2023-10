Home iCloud / Services Filmtipp: „Meg 2: Die Tiefe“ bei iTunes erhältlich

Der Mensch gilt gemeinhin als das gefährlichste Raubtier, welches aktuell lebt. Vor Millionen vor Jahren war das noch anders und wir hätten gegen einen T-Rex oder auch einen Megalodon wohl keine Chance. Die sind Gott sei Dank ausgestorben und lebten wohl auch in unterschiedlichen Epochen. Doch wie schlagen wir uns, wenn Mensch, Dino und Hai zur gleichen Zeit leben? Dieser Frage geht der zweite Teil von „Meg“ in herrlich abgedrehter Art und Weise nach, der nun auf iTunes erhältlich ist.

„Meg 2: Die Tiefe“ ist nun erhältlich

Als Megalodon wird ein Urzeit-Hai beschrieben, der rund 30x größer als ein Weißer Hai ist und dessen Beißkraft mit errechnet 1,8 Tonnen auch heute noch die Stärkste aller lebenden Tiere ist. Forscher errechnen sogar, dass der Megalodon seine Zähne mit einer Kraft von bis zu 18,2 Tonnen in seine Opfer schlagen konnte – bis zu sechsmal stärker als ein T-Rex. Damit kommen wir zum Ende der Biologiestunde, denn auf solche Fakten legt der zweite Teil von Meg nur bedingt wert. Der erste Teil konnte an en Kassen überraschen und wie das so ist, der zweite Teil braucht eine Steigerung. Das Ergebnis lässt sich nun bei iTunes mitnehmen:

Jason Statham ist wieder mit von der Partie, Li Bingbing ist nicht mehr mit dabei, Shuya Sophia Cai ist nun als Erwachsene jedoch von der Partie.

Kommt mit Dolby Atmos

Der Film lässt sich nun bei iTunes erwerben und ist technisch auf der Höhe der Zeit. Neben 4k und Dolby Vision ist auch Dolby Atmos dabei, damit dürften die Soundeffekte bei den Unterwasserszenen und der Jagd auf den Hai, wenn das Wasser hoch spritzt, ein nettes Kinofeeling erzeugen.

Der Film ist jedoch mit 19,99 Euro am oberen Ende der Preisskala angesiedelt. Eventuell solltet ihr etwas warten, bis der Film reduziert wird.

