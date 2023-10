Home Featured Facebook und Instagram ohne Werbung: Meta bringt kostenpflichtiges Abo nach Europa

Facebook und Instagram ohne Werbung: Meta bringt kostenpflichtiges Abo nach Europa

Facebook und Instagram gibt es demnächst auch werbefrei. Gegen Gebühr können die Werbeanzeigen aus den Feeds der Kunden verbannt werden. Dafür nimmt Meta zehn Euro im Monat, wenn nicht über den App Store gebucht wird. Der Schritt dürfte vor allem auf Druck der EU-Datenschutzregulierung erfolgt sein.

Meta führt ein werbefreies Abo für seine sozialen Netzwerke ein, das auch von europäischen Kunden gebucht werden kann, wie der Konzern heute mitgeteilt hat. Das Angebot gilt in der gesamten EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), zudem auch Island gehört, sowie der Schweiz. Der neue Tarif kann ab November von Nutzern gebucht werden.

Der Kunde zahlt hier 9,99 Euro für eine Nutzung ohne Werbeanzeigen, allerdings nur, wenn er im Web bucht. Meta möchte die Provisionen, die sich Apple und Google in ihren App Stores einstecken, explizit nicht tragen und kommuniziert das auch so: Wer es bequem haben will und schnell im App Store bucht, zahlt 13 Euro im Monat.

Meta erfüllt EU-Recht

Zunächst können Nutzer auf diese Weise alle ihre verknüpften Konten von Werbung befreien, doch ab März nächsten Jahres kommt für jedes zusätzliche Konto ein Aufpreis von sechs beziehungsweise acht Euro hinzu.

Indes ist nicht klar, ob Meta überhaupt mit einer nennenswerten Nachfrage rechnet. Wahrscheinlich ist, dass das Unternehmen sich kaum Einkünfte aus diesem Angebot erwartet. Viel mehr geht es Meta darum, dass mit einem werbefreien Angebot auch der Verzicht auf eine Datenverarbeitung durch Dritte und somit eine Profilbildung entfällt, wie sie von der europäischen Datenschutzgrundverordnung verlangt wird. Wem es also vor allem um die Privatsphäre geht, hat in Zukunft ein wirksames Instrument im Meta-Universum.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!