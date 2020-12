Home Apple Tag 10 im 2020 Countdown: „König der Löwen (2019)“ für 3,99€

Wer heute auf den Kalender schaut, wird folgendes feststellen: Heiligabend ist genau zwei Wochen entfernt. Um bis dahin die Zeit zu überbrücken, gibt es heute ein beeindruckendes Remake von einem der erfolgreichsten Zeichentrickfilme aller Zeiten, welcher zudem das Comeback von Disney in diesem Bereich einläutete.

Disney’s “Der König der Löwen” begibt sich unter der Regie von Jon Favreau in die afrikanische Savanne, in der ein künftiger König geboren wird. Simba vergöttert seinen Vater König Mufasa und nimmt sein eigenes königliches Schicksal voll und ganz an. Doch nicht jeder im Königreich feiert die Ankunft des neuen Jungen. Scar – Mufasas Bruder und früherer Thronfolger – hat seine eigenen Pläne. Verrat, Tragödie und Drama durchziehen den Kampf um den Königsfelsen und führen letzten Endes zu Simbas Verbannung. Mit Hilfe von zwei neuen und neugierigen Freunden muss Simba alleine groß werden und zurückerobern, was ihm zusteht. Unter Verwendung von zukunftsweisenden Filmtechniken erweckt Disney’s “Der König der Löwen” die lieb gewonnenen Figuren auf eine nie dagewesene Art zum Leben.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

