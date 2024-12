Home Gerüchte Anzeichen verdichten sich: Weitere Quelle berichtet von HomePod mit Display

Anzeichen verdichten sich: Weitere Quelle berichtet von HomePod mit Display

Mit dem HomePod und dem HomePod mini hat Apple zwei smarte Lautsprecher im Angebot, die maßgeblich durch Siri limitiert werden. Eine Alternative zur der mal mehr mal weniger gut funktionierenden Sprachsteuerung wäre ein Touch-Display. In die Liste der Analysten und Experten, die einen HomePod mit Display kommen sehen, reiht sich nun eine weitere Quelle ein.

Das koreanische Magazin SE Daily geht von einem HomePod mit 6-7 Zoll großem Display aus. Das deckt sich mit vergangenen Berichte. Schon Mark Gurman und der bekannte Lieferketten-Anaylst Ming-Chi Kuo haben sich zu einem derartigen Gerät geäußert.

HomePod mit Display in der Größe eines iPhone 16 Pro Max soll kommen

SE Daily geht von einem OLED-Display mit einer Diagonale zwischen 6 und 7 Zoll aus. Das entspricht etwa der Größe eines iPhone 16 Pro Max, das mit 6,9 Zoll das bisher größte iPhone-Display verbaut hat. Ob der Bildschirm in den HomePod integriert wird oder – in welcher Form auch immer – an ihm befestigt ist, kann auch diese Quelle nicht sagen.

Uneinigkeit herrscht auch bei einem potenziellen Marktstart. Gerüchte über ein solches Gerät gibt es seit mehreren Jahren. Gurman geht schon lange von einem Launch „frühestens 2025“ aus. Auch Kuo hat seine Prognose von ursprünglich 2024 über „Frühjahr 2025“ auf „nach der WWDC 2025“ immer wieder angepasst.

Schuld an der Verzögerung ist wohl die Software-Abteilung, die dem HomePod mit Display Apple Intelligence einimpfen soll. Apfelpage berichtete. Apple Intelligence kommt weltweit erst im Laufe des kommenden Jahres auf den Markt und könnte Siri den nötigen Schub verpassen, um die HomePods endlich zuverlässig zu machen. Erst vor Kurzem berichteten wir über anhaltende Probleme von Siri auf dem HomePod.

