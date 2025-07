Einen Haufen Produkt-Updates und auch Neuzugänge im Sortiment plant Apple offenbar fürs kommende Jahr. Auch lange nur spekulative Gadgets sollen endlich erscheinen, darunter das HomePod TV und ein neues externes Display.

Apple bereitet sich auf einen geschäftigen Jahresbeginn 2026 vor. Wie Bloomberg berichtet, arbeitet das Unternehmen an einer ganzen Reihe neuer Produkte, darunter aktualisierte Versionen von iPhones, iPads und Macs. Besonders spannend dürfte für viele Apple-Nutzer die Rückkehr eines neuen externen Displays für den Mac sein, das erste neue Modell seit dem Studio Display aus dem Jahr 2022.

Mit diesen Produktstarts ist 2026 zu rechnen

Laut Bloomberg sind folgende Produkte für die erste Jahreshälfte 2026 geplant:

– ein neues MacBook Pro mit M5-Chip, das als letztes Modell im aktuellen Design gelten soll

– ein neues iPad Air mit M4-Chip, ansonsten ohne größere Neuerungen

ein neues Einsteiger-iPad mit schnellerem Chip, aber weitgehend unverändertem Design

– das iPhone 17e mit A19-Chip und einem Gehäusedesign ähnlich dem iPhone 16e

– ein neues externes Display für den Mac

Ursprünglich war geplant, die MacBook-Pro-Modelle mit M5-Chip noch 2025 auf den Markt zu bringen. Intern habe Apple den Zeitplan jedoch auf das erste Halbjahr 2026 verschoben. Die M5-Generation werde noch das bisherige Gehäusedesign verwenden. Für die darauffolgende M6-Serie plane Apple allerdings ein umfassenderes Redesign mit neuen Gehäusen und dem Wechsel auf OLED-Displays.

Was das neue externe Display betrifft, gibt es bisher keine technischen Details. Bloomberg beschreibt es lediglich als „neues Modell“, ohne auf Größe, Auflösung oder Anschlüsse einzugehen. Frühere Gerüchte deuteten an, dass Apple an mehreren externen Monitorlösungen arbeite – darunter ein mögliches 7K-Display.

Kommt das HomePod TV endlich?

Ebenfalls noch im Gespräch ist ein Smart-Home-Display von Apple. Dieses Produkt war ursprünglich für Anfang 2025 vorgesehen, wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben – offenbar, weil es stark auf Apple-Intelligence-Funktionen angewiesen ist, die sich noch in Entwicklung befinden. Laut Bloomberg könnte das Gerät nun doch im ersten Halbjahr 2026 erscheinen.

Neben diesen Plänen stehen auch für Ende 2025 noch wichtige Produktneuheiten an, darunter:

– die Einführung der iPhone-17-Reihe

– neue Apple-Watch-Modelle, einschließlich Apple Watch Ultra

– eine aktualisierte Vision Pro mit M4-Chip

– ein überarbeitetes iPad Pro mit M5-Chip

Apple-Fans können sich somit auf ein besonders produktives Jahr 2026 mit vielen Gerätegenerationen und einem breiteren Hardware-Angebot freuen.